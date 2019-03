Noordbrabants Museum koopt 'Zittend Naakt' van Jan Sluijters voor 275.000 euro

Jan Sluijters is geboren in Den Bosch. Toen hij twaalf was vertrok hij uit Brabant. Als jonge kunstenaar won hij al de Prix de Rome. Later moest hij de prijs weer inleveren omdat hij zich volgens de jury te veel liet inspireren door 'de vulgaire Franse smaak'. Zijn kleurrijke schilderijen riepen in de behoudende Nederlandse kunstwereld nogal wat commentaar op.

Gewaardeerde kunstenaar

Later werd Sluijters een van de meest gewaardeerde kunstenaars in Nederland die met zijn werk voldoende verdiende voor een comfortabel leven.

Het Noordbrabants Museum zet Jan Sluijters met Jeroen Bosch en Van Gogh in het rijtje van beroemde Brabantse kunstenaars van wie het graag werken wil kopen. Het portret van 'bokser Rolf' gemaakt door Jan Sluijters is een van de eerste hedendaagse kunstwerken die het Noordbrabants Museum verwierf.

De geliefde Greet

Het kleurrijke schilderij dat het museum op de Tefaf heeft gekocht, maakte Sluijters in 1910. Zijn geliefde Greet van Cooten heeft er model voor gestaan. Het doek komt uit een particuliere collectie en is in de jaren tachtig voor het laatst geëxposeerd. Het werk zat oorspronkelijk in de verzameling van J.F.S. Esser (1877 - 1946) die een vriend van Sluijters was. Esser was een arts (en een schaker) met een grote liefde voor kunst.

Detail uit Larens Landschap met Oktoberzon van Jan Sluijters, nu te zien in Den Bosch.

In het Noordbrabants Museum is tot 7 april een tentoonstelling te zien met schilderijen van Sluijters. 'De Wilde Jaren' richt zich op de tijd dat Sluijters als kunstenaar begon en nog veel experimenteerde. De tentoonstelling trok tot nu toe 125.000 bezoekers.

Het Noordbrabants Museum is de laatste jaren actief op de kunstmarkt. In 2016 kocht het museum een aquarel van Van Gogh voor 1 miljoen, in 2017 het schilderij De Collse Watermolen (ook Van Gogh) voor 3 miljoen euro en in 2018 het stilleven 'Flessen en Schelp' van Van Gogh voor 2,5 miljoen.