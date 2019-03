Optelfouten tijdens stemmen tellen: sommige gemeenten doen het donderdagochtend over

Nog altijd is een aantal gemeenten druk bezig met het tellen van stemmen van de Brabantse Statenverkiezingen. Zes gemeenten buffelden tot diep in de nacht door, maar besloten uit zorgvuldigheid eerst een uiltje te knapen voordat de stembiljetten weer door hun vingers gingen. Zo bleken in Hilvarenbeek in twee processen-verbaal optelfouten geslopen. Daarop werd besloten de stembiljetten opnieuw op tafel te gooien.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Hilvarenbeek ontstond er woensdagnacht tijdens het tellen onduidelijkheid in de uitslag. In het proces-verbaal, dat in één van de stembureau's werd opgemaakt, waren de tussenstanden niet goed opgeteld. In een proces-verbaal van een ander bureau correspondeerde het aantal stembiljetten niet met het cijfer dat was genoteerd.

Zorgvuldigheid belangrijk

"Daarop hebben we diep in de nacht besloten alle stemmen opnieuw te tellen. Zorgvuldigheid is natuurlijk erg belangrijk", aldus de woordvoerder. Ze laat weten dat de rekenfout zat in vijf stemmen. "Om te voorkomen dat de stemmen niet nauwkeurig geteld zouden worden, is besloten donderdagochtend verder te gaan."

Ook in de gemeente Dongen gingen de tellingen niet helemaal goed. "Bij meerdere stembureau's is daarom opdracht gegeven tot een hertelling", laat een woordvoerder weten. "Het geringste verschil per partij of persoon is al aanleiding voor een hertelling", legt ze uit. In de loop van de ochtend maakte de gemeente de officiële uitslag bekend.

'Hoge opkomst'

De uitslag van Geldrop-Mierlo kwam uiteindelijk om zes uur donderdagochtend binnen. Op de gemeenten Loon op Zand, Geertruidenberg en Oirschot is het nog altijd wachten op de uitslag.

Een woordvoerder van Loon op Zand geeft als verklaring dat de opkomst in de gemeente erg hoog was, waardoor er meer werk in het tellen van de stemmen ging zitten. "We zijn tot halfvier doorgegaan. Omdat de scherpte er toen vanaf was, hebben we het tellen vanmorgen zo snel mogelijk weer opgepakt." Van de andere gemeenten is het nog onduidelijk waardoor het tellen van stemmen meer tijd in beslag neemt.