Hans Smolders eist aftreden van wethouder na uitspraken over Forum voor Democratie op Twitter

"Dit is smaad en laster. Ze is een slecht verliezer. Dit is een wethouder onwaardig." De boosheid knalt door de telefoon. Hans Smolders van Lijst Smolders snapt niets van de tweet van wethouder Marcelle Hendrickx van D66 waarin ze fel uithaalt naar Hans Smolders en de Forum voor Democratie. Hij heeft meteen een spoeddebat aangevraagd.

Wethouder Hendrickx schreef woensdagmorgen op Twitter: "Ik hoop dat mensen in Tilburg zich realiseren dat een stem op Hans Smolders, lijstduwer Forum voor Democratie, een stem tegen onze inclusieve stad is. Het is een stem voor racisme, afbraak rechtsstaat, haat en verdeeldheid. Dat heeft Baudet afgelopen weken weer duidelijk laten zien."

"Dit is onacceptabel", zegt Smolders. "Ze is zo'n slecht verliezer, om iemand een racist te noemen. Zo ben je het niet waard om een wethouder van zo'n mooie stad als Tilburg te zijn."

Smolders is lijstduwer voor de partij en zit eigenlijk nog in de overwinningsroes. Daarom valt het koud op zijn dak. Donderdagochtend is hij thuis afgezet door de Brabantse lijsttrekker Eric de Bie. Uren na de klinkende overwinning komt deze tweet van de wethouder voor onder meer onderwijs, cultuur en jeugd voorbij. "Ik heb dit niet verdiend. Dit slaat nergens op. Dit is haat zaaien."

'Gevaarlijk bezig'

Ook op Twitter maakt het bericht veel los. Onder het bericht van de wethouder wordt fel gereageerd. "Met zo'n wethouder in de stad heb je geen vijanden nodig." "Inwoners van Tilburg, ik heb met jullie te doen." En: "U bent gevaarlijk bezig." De tweet heeft al vele honderden reacties opgeleverd.

Als iemand het voor haar opneemt, reageert ze: "Bedankt. Het is me wat..."