SP'er Mariëlla snapt niet waarom mensen op Forum stemden: 'Van een auto wil je toch ook alles weten'

"Het verbaast me dat we hier allemaal stemmen, een opleiding hebben, de één wat hoger, de ander wat lager, en dat we niet gaan kijken wat iemand gaat brengen."

Mariëlla van Wijnen stond negende op de lijst van de SP. Als de partij erin was geslaagd de zetels te behouden, had ze in Provinciale Staten gezeten. "Hoewel ik dat niet meteen had verwacht, gezien de peilingen."

'Echt jammer'

Van Wijnen vindt Forum een populistische partij, die het nu waar moet gaan maken. "Ik vind het erg jammer, dat mensen geen verkiezingsprogramma's gaan kijken. Ik weet niet hoe ik dat moet veranderen."

Van Wijnen snapt dat mensen juist teleurgesteld raken als beloftes in verkiezingsprogramma's niet waargemaakt kunnen worden. "Maar als je een gezin hebt met zes kinderen en je gaat met je gezin overleggen hoe je op vakantie gaat, dan zul je met die zes kinderen tot een vergelijk moeten komen. De tijd zal leren wat Forum voor Democratie verzilverd krijgt en niet verzilverd krijgt."

'Verharding'

Van Wijnen denkt dat het debat in Provinciale Staten flink zal verharden. "Ik wil ook iedereen oproepen om inhoudelijk te debatteren en niet op de man. En geen één partij kan het alleen, we zullen moeten polderen. En als we dat goed doen, dan zullen we er komen."

Van Wijnen haalt haar 92-jarige vader aan, die bang is dat er vroeg of laat zelfs oorlog uit zal breken. En nee, dat vindt ze geen bangmakerij. "Het is een realistisch iets. Misschien hebben we onze kinderen wel opgevoed met ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. En dat zien we terug in de politiek."

'Roemer-effect is weg'

Boxmeer was een echt SP-bolwerk. Maar de partij ging terug van 32 naar 17 procent van de stemmen. Een flinke tegenslag voor Van Wijnen. "Deels zijn we het Roemer-effect kwijtgeraakt. Emile is burgemeester geworden en mag zich niet meer als SP'er profileren. En landelijk staat Forum op winst en dat vertaalt zich ook hier door."

Wat Mariëlla van Wijnen gaat doen, nu ze niet plaats mag nemen in de Brabantse statenzaal? "Van de zon genieten", lacht ze. "En hopen dat Brabant goed bestuurd gaat worden en dat er goede overeenkomsten gesloten kunnen worden."