Speciale weerbaarheidsavonden moeten de Eindhovense ondernemer sterker maken tegen overvallers

Na de zoveelste overval in Eindhoven, deed Jumbo een oproep voor getuigen in de krant. (Foto: Archief)

De gemeente Eindhoven wil voorlichtingsavonden organiseren voor ondernemers na aanleiding van de vele overvallen. Tijdens de avonden wordt besproken hoe ondernemers zichzelf kunnen beveiligen tegen overvallers en hoe het best gehandeld kan worden tijdens en na een overval. Ook zal gekeken worden of er efficiënter overlegd kan worden tussen ondernemers, politie en slachtofferhulp, verzekering en leefbaarheidsinstanties.

Burgemeester Jorritsma heeft een informatiebrief over deze 'preventieavonden' aan alle retailondernemers in Eindhoven gestuurd. Hij wil ook kijken of nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan de veiligheid van ondernemers.

Steun

De impact van een overval is enorm”, aldus de burgemeester. “We zoeken naar manieren om ondernemers en het personeel van bijvoorbeeld supermarkten weerbaarder te maken tegen overvallen. Helaas is dat nodig, zeker als je de serie overvallen die we net achter de rug hebben in je achterhoofd neemt. Met heel veel inspanning van zowel politie als onze eigen mensen hebben we voor de meeste overvallen een verdachte kunnen aanhouden."

De avonden worden in eerste instantie gehouden in april voor ondernemers die te maken hebben gehad met een overval. Mocht er nog meer belangstelling zijn dan volgen er later dit jaar nog meer bijeenkomsten.