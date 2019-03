Hypotheekfraude, witwassen en wapens: tien maanden cel en boete

DEN BOSCH -

Een 52-jarige man uit Valkenswaard is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan hij tien maanden moet zitten. Hij moet ook een geldboete van 50.000 euro betalen. Hij is schuldig aan hypotheekfraude en witwassen. Hij had ook xtc-pillen, verboden wapens en munitie in zijn bezit.