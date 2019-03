Oproep Juf Kiet wordt gehoord: Tweede Kamer debatteert over kinderontvoering

Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg van GroenLinks wil een debat in de Tweede Kamer over het ontvoeren van basisschoolkinderen naar hun land van herkomst. Buitenweg wil dat het debat uiterlijk eind april plaatsvindt. "De zomervakantie komt er weer aan en ieder jaar overkomt het honderden kinderen. De minister moet er meer werk van maken dan dat hij nu al doet."

Elk jaar moeten er honderden migrantenkinderen mee 'op vakantie' naar het land van herkomst. "Achterlating kenden we al. Dan worden de kinderen achtergelaten, het paspoort wordt afgenomen en vader en moeder gaan terug naar Nederland. Het kind wordt dan opnieuw en strenger opgevoed of uitgehuwelijkt", vertelt Buitenweg. Sommige meisjes raken zelfs op zeer jonge leeftijd zwanger.

Het probleem kwam onlangs aan het licht toen de Brabantse juf Kiet aan de bel trok. Volgens Kiet zijn er ieder jaar vele migrantenkinderen die tegen hun zin worden meegenomen naar het land van herkomst. Nieuw aan het probleem is, is dat de kinderen nog op de basisschool zitten en amper twaalf jaar oud zijn. "Als zelfs het centrum wat hier toezicht op moet houden dit niet wist, dan vraag ik me af hoe hard de controle hierop is."

Angst voor de zomervakantie

Volgens Buitenweg hebben alle juffen en meesters een grote rol in het oplossen van het probleem. "Vaak hebben ze het al wel een beetje door", vertelt Buitenweg. "Dan merken ze bijvoorbeeld dat een kind bang is voor de zomervakantie. Dat ze er tegenop zien. Of ze zeggen dat ze niet zeker weten volgend jaar opnieuw in de klas te zitten. Dan is het zaak dat we leraren instrumenten geven zodat ze weten wat ze moeten doen. Als er ook maar een kleine aarzeling is, is er al actie nodig."

En dat kan volgens het Tweede Kamerlid door het inschakelen van het knooppunt landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). Ook zou de politie erbij betrokken kunnen worden. "Als de angst is dat er iemand achtergelaten gaat worden, dan moeten we zorgen dat een kind er niet heen kan gaan. Geef als overheid een signaal af."

Het is belangrijk voor Buitenweg dat het debat zo snel mogelijk plaatsvindt. "Uiterlijk eind april. Daarna moet het ook nog uitgerold worden." Buitenweg staat in ieder geval niet alleen. Ook het CDA steunt het Kamerlid.