Helmondse fraude-ambtenaar leefde riant van tonnen gemeenschapsgeld: van kleding tot luxe auto's

Pieter H. is zichtbaar nerveus voor de rechtbank. Aan het begin van de dag ontkent hij nog vrijwel alles. Maar na een schorsing en overleg met zijn advocaat begint hij steeds meer fraude toe te geven. Pieter was creatief met boekhouden en valse facturen. Omdat hij hoofd interne zaken was, kon hij ongestoord zijn gang gaan.

Groenvoorziening

Zo kocht de ambtenaar voor duizenden euro's planten en bloemen bij een Helmondse bloemenzaak. Die werden dan opgevoerd als uitgaven voor de 'groenvoorziening'. Ook liet hij met gemeenschapsgeld een tuin van zeventigduizend euro aanleggen bij zijn huis in het Limburgse Echt. Verder kocht hij dure kleding voor zijn toenmalige vrouw Diana en ging het geld op aan dure spullen als laptops, tv's, een espressoapparaat en racefietsen.

Misbruikt

Zijn ex-vrouw Diana stond ook terecht. Zij zegt dat Pieter misbruik van haar vertrouwen heeft gemaakt. In tranen vertelde ze dat ze haar ex altijd oprecht heeft geloofd en nooit aan hem heeft getwijfeld. "Hij kon alles weglachen", zegt Diana. Zelf zou ze nooit geld van andere mensen gebruiken, zegt ze hevig geëmotioneerd. "Dit doet enorm veel pijn". Diana is haar baan als gemeentesecretaris bij de Limburgse gemeente Leudal voorlopig kwijt. Ze is geschorst en zit zonder werk.

Tijdens de zitting werd ook duidelijk dat Pieter de handtekening van zijn vrouw heeft vervalst onder lease-contracten om in peperdure Volvo's te kunnen rijden. Waarom Pieter fraudeerde is niet duidelijk. Samen met zijn ex verdiende het stel netto ruim zevenduizend euro netto per maand, dus geldgebrek was er niet. Waarom hij dan toch ging frauderen, daarover was hij niet duidelijk voor de rechtbank. Hij zegt dat hij een 'goede man voor zijn gezin wilde zijn'.

Kale kip

De gemeente Helmond eist bijna negen ton terug van de frauderende ambtenaar. Die heeft ondertussen een baan in de bouw, maar omdat er beslag wordt gelegd op zijn loon, moet hij, na betaling van de huur, leven van 250 euro per maand. Het luxe leventje is voorbij en van een kale kip kun je niet plukken. Vrijdag komt de officier van justitie met de strafeis voor Pieter en Diana.