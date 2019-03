Hans Smolders met 9000 voorkeursstemmen naar Provinciale Staten, maar heeft geen Haagse ambities

De Tilburgse politicus Hans Smolders is met liefst 8972 voorkeursstemmen gekozen in de Provinciale Staten. De gemeente Tilburg maakte donderdag op haar website de voorlopige uitslag bekend.

Daarmee lijkt Smolders verzekerd te zijn van een zetel. Hoeveel stemmen er exact nodig zijn voor een zetel wordt maandag pas definitief vastgesteld. Over heel Brabant kan het aantal stemmen voor Smolders nog aanzienlijk stijgen.

Onzichtbaar

Smolders stond op de vijftiende plek en was daarmee lijstduwer op de lijst van Forum voor Democratie. De Tilburger haalde in zijn woonplaats voor Forum voor Democratie de meeste stemmen binnen. Lijsttrekker Eric de Bie, die tamelijk onzichtbaar was tijdens de campagne, sleepte 2402 stemmen in de wacht.

“Dat ik in Tilburg veel stemmen zou halen had ik wel verwacht. Maar zoveel had ik niet durven dromen. Ik ben natuurlijk bekend in Tilburg. Over de hele provincie kunnen het nog veel meer stemmen worden. Het doet me wel heel veel”, zegt Smulders.

Profiteren

De Tilburger is vast van plan om plaats te nemen in een zetel in het provinciehuis in Den Bosch. “Dat heb ik beloofd: een man een man, een woord een woord. Ik ga me daar de komende tijd minstens anderhalve dag per week voor vrijmaken. En het wordt altijd meer. Ik ben geen workaholic maar wel een harde werker die zich altijd voor tweehonderd procent inzet. Ik denk dat Tilburg ook gaat profiteren van het feit dat ik Provinciale Staten zit.”

Dat Smolders voor Forum voor Democratie heeft gekozen, heeft vooral te maken met de kwaliteit van de partijleden. “Ik was onder de indruk van de gedrevenheid en kwaliteit. Met Thierry hebben ze een talentvol boegbeeld in huis.” Smolders laat overigens het Haagse pluche voor wat het is. “Ik heb zeker geen ambities voor de Eerste Kamer. Tilburg is mijn stad en Brabant mijn provincie.”

Spoeddebat

Hans Smolders die in de Tilburgse raad Lijst Smolders aanvoert, kreeg het donderdag aan de stok met wethouder Marcelle Hendrickx van D66. Reden was een tweet waarin ze fel uithaalde naar Smolders en Forum voor Democratie. Smolders eist nu het aftreden van de wethouder en heeft een spoeddebat aangevraagd.