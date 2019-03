Michael van Gerwen terug naar het trainingsbord: 'Zorgen dat ik uren ga maken'

"Ik speel niet goed genoeg in de Premier League. Het is wel ok, maar niet mijn eigen niveau. Ik weet niet waar het mee te maken heeft", zei Van Gerwen kort na afloop van de nederlaag voor de camera van RTL7. "Ik moet gewoon terug naar het trainingsbord, zorgen dat ik uren ga maken."

'Liep voor geen meter'

Een hoger gemiddelde, vaker de maximale score en een beter gemiddelde op gegooide dubbels. Het was allemaal in het voordeel van Van Gerwen, toch verloor hij van Gurney. "Scorend was het niet goed genoeg. Het liep voor geen meter. Ik gooi rondom mijn gemiddelde, hij boven zijn gemiddelde. Dan kun je een wedstrijd verliezen."

"Het is natuurlijk niet het einde van de wereld, maar ik wil gewoon niet verliezen", aldus Van Gerwen, die zich op het podium flink liep te ergeren. "Ja, vooral aan mezelf."

Het is natuurlijk niet het einde van de wereld, maar ik wil gewoon niet verliezen - Michael van Gerwen

Rotterdam

Na Berlijn volgt een dubbele wedstrijddag in Rotterdam. Komende woensdag en donderdag staan er twee speelrondes op het programma in Ahoy. Of Van Gerwen daar dan wel met vertrouwen staat, als hij het op moet nemen tegen Peter Wright en Raymond van Barneveld. "Slechter dan vorig jaar kan ik het daar niet doen, toen kreeg ik twee keer op mijn reet", zei Mighty Mike met een glimlach.

LEES OOK: Nieuwe nederlaag voor Michael van Gerwen in Premier League, Daryl Gurney te sterk