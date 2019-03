24 auto’s in beslag genomen en 90.000 euro geïnd bij grote politiecontrole Den Bosch

DEN BOSCH -

Op de oude personeelsparkeerplaats van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is donderdagmiddag een grote politiecontrole gehouden. De Belastingdienst was ook bij de actie betrokken. In totaal zijn vierentwintig auto’s in beslag genomen en is er zo’n 90.000 euro aan openstaande boetes geïnd.