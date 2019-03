Dichte mist maakt plaats voor zon, code geel ingetrokken

Brabant en grote delen van de rest van het land hadden vrijdagmorgen te maken met dichte mist. Op veel plekken in de provincie was het zicht minder dan honderd meter, waarschuwde MeteoGroup. Ook Eindhoven Airport ondervond vrijdagochtend last van de mist. Rond tien uur gaf de luchthaven aan dat de situatie was verbeterd en dat vliegtuigen weer landen en vertrekken.

Voor vrijwel heel het land, met uitzondering van het noorden, gaf het KNMI code geel af. Nu de zon doorbreekt, klimt de temperatuur snel op. Het kwik kan lokaal oplopen tot 20 graden.

Vertraging op Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport vertrok het eerste vliegtuig pas om tien voor halfnegen met vertraging. Het was de vlucht naar Salzburg die om zeven uur had moeten vertrekken. De vlucht van zeven uur naar Barcelona vertrok uiteindelijk om kwart voor negen. Tien andere vliegtuigen stonden toen nog steeds aan de grond.

Een woordvoerder van de luchthaven gaf vrijdagochtend rond negen uur aan dat verschillende vliegtuigen die wilden landen op Eindhoven Airport aan het 'holden' waren. Dat betekent dat ze boven de luchthaven cirkelden in afwachting van het moment dat ze konden landen. Vier toestellen die zouden landen in Eindhoven weken uiteindelijk uit naar andere vliegvelden, waaronder Maastricht.

Geniet ervan als je vrijdag de kans hebt, want in het weekend wordt het een stuk minder qua weer. De temperatuur daalt behoorlijk tot een graad of twaalf en vooral zaterdag is er veel bewolking met kans op een spatje regen.