Pas op wanneer je de weg opgaat: waarschuwing voor dichte mist

Pas op wanneer je vrijdagochtend de weg opgaat. In Brabant en grote delen van de rest van het land is sprake van dichte mist. Van oost tot west in onze provincie kan het zicht minder dan honderd meter zijn, waarschuwt MeteoGroup.

Voor vrijwel heel het land, met uitzondering van het noorden, heeft het KNMI code geel afgegeven. In de loop van vrijdagochtend zal de mist optrekken.

Vertraging op Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport lopen de eerste vluchten inmiddels vertraging op als gevolg van de mist. Zes vluchten die tussen zeven en acht uur vrijdagochtend hadden moeten vertrekken, vertrekken voorlopig een halfuur tot drie kwartier later. Het gaat om vluchten naar onder meer Salzburg, Barcelona en Faro.

Als de mist is opgetrokken, wordt het vervolgens een heerlijke dag. De temperatuur kan lokaal oplopen tot wel 20 graden.

Geniet ervan als je vrijdag de kans hebt, want in het weekend wordt het een stuk minder qua weer. De temperatuur daalt behoorlijk tot een graad of twaalf en vooral zaterdag is er veel bewolking met kans op een spatje regen.