Jeffrey Herlings richt pijlen op rentree in mei: 'Kan niet wachten om weer op de motor te stappen'

En hij zal deze jaargang zijn rentree in de MXGP maken. Er waren lange tijd geruchten dat Herlings het wellicht ging proberen in Amerika, bij de AMA. Maar zijn team heeft laten weten dat daar al twee KTM-rijders zijn en de komst van Herlings zou daar niet bij passen.



"We kunnen nog niet zeggen bij welke race ik terugkeer", Jeffrey Herlings over zijn herstel.



Herlings raakte in januari geblesseerd tijdens de voorbereiding op het nieuwe MXGP-seizoen. De crosser uit Oploo brak zijn rechtervoet en is sindsdien hard aan het werk op te herstellen.



Niet wachten

“De revalidatie is tot nu toe heel goed verlopen”, zegt Herlings in een reactie op de website van KTM. “Ik kan niet wachten om terug te zijn en opnieuw een been over de motor te gooien. Ik wil zo snel mogelijk weer terug zijn in de GP, maar we kunnen nog niet zeggen welke race voor dat ik wat heb gereden op de motor.”



Herlings geeft daarbij aan dat hij zeker de komende drie Grand Prix’s, waaronder één in Nederland, aan zich voorbij moet laten gaan. “We willen het ook niet overhaasten en een tegenvaller riskeren”, besluit Herlings.



