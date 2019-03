Ludo verkrachtte en vermoordde twee tienermeisjes in de jaren 90, begeleid verlof lijkt nog ver weg

Hij verkrachtte en vermoordde twee tienermeisjes, begin jaren negentig in de grensstreek: Ludo de B., alias 'Het Monster van Woensdrecht'. Sinds die tijd zit hij vast. Ludo is nu 60 jaar. Vrijdag onderzocht de rechtbank hoe het nu met hem gaat.

"Op zich gaat het redelijk met mij", zei Ludo tegen de rechtbank in Breda. "Maar ik heb veel stress gehad omdat ik maar niks hoorde over een verzoek om begeleid verlof. Gisteren kreeg ik antwoord van het ministerie. Ik moet eerst naar het Pieter Baancentrum voor onderzoek. Ik denk dat ze een second opinion willen."

'Ik wil het eigenlijk niet'

En dat terwijl alle seinen op groen staan. Zowel zijn behandelaars als het OM vinden dat het goed gaat met Ludo.

Zijn advocaat vindt het dan ook opmerkelijk dat verlof vanuit Den Haag wordt geweigerd. "Ik heb nooit eerder meegemaakt dat het zo lang duurde. En dan krijg je één dag voor de zitting antwoord! Het is net alsof de minister zegt: 'Ik wil het eigenlijk niet.'"

De officier van justitie gaf Ludo zelfs een compliment. Hij doet het goed, accepteert begeleiding en is positief ingesteld, zei ze. Maar ook zij is verbaasd over de ingreep vanuit Den Haag.

'Nederlandse Dutroux'

Een verklaring is er niet, wel volop speculatie. Misschien heeft het wat te maken met Ludo. Hij is een bekende tbs'er die al veel in het nieuws kwam. 'De Nederlandse Dutroux', zo is hij later ook wel eens genoemd.

Er waait al lang een politieke wind die bepaalt dat tbs'ers bij twijfel vast moeten blijven zitten. Zeker na de zaak Anne Faber. Ook Ludo de B. ondervindt daar mogelijk de gevolgen van. Maar een duidelijk antwoord heeft niemand. Misschien is het antwoord wel simpel: de reeks misdrijven die hij pleegde.

Meisjes vermoord

In december 1991 ontvoerde, misbruikte, vermoordde en begroef Ludo de B. Inge Breugelmans (14) uit Wuustwezel in België. In april 1992 deed hij hetzelfde bij Ines van Muylder (16) uit Essen (B). Een van de meisjes leefde mogelijk nog toen ze werd begraven in de bossen bij Putte.

Daarnaast verkrachtte hij nog zes andere tienermeisjes of het bleef bij een poging. Hij werd ook beschuldigd van misbruik van zijn stiefdochter maar daarvoor was te weinig bewijs.

Levenslang?

De rechtbank in Breda veroordeelde hem tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. Nadat hij zijn celstraf had uitgezeten is de behandeling in maart 2003 begonnen.

Ludo de B. verbleef al in diverse klinieken en zit nu in De Kijvelanden in Poortugaal in Zuid-Holland. Met de arrestantenbus is hij vrijdag naar de rechtbank in Breda gebracht. Daar hoorde hij hoe de officier van justitie tegen hem aankijkt en hoe deskundigen zoals psychiaters hem momenteel zien en meemaken.

Nooit verlof

Als je terugkijkt naar de gebeurtenissen van pakweg 27 jaar geleden dan is voorzichtigheid geboden. Dat snapt hij ook wel, zegt Ludo tegen de rechters. Maar hij heeft sinds zijn arrestatie in 1992 nog nooit verlof gehad. Dat is altijd afgewezen. Oké, hij mocht een keer naar zijn moeder met flink wat beveiliging om hem heen.

Maar de behandelaars vinden dat de tijd rijp is. "Hij heeft moeite om openheid te geven over zijn belevingswereld", zegt een deskundige van de kliniek. Door zijn gesloten 'veilige' omgeving van de kliniek te verlaten en naar buiten te gaan willen deskundigen zien hoe hij zich gedraagt en met anderen omgaat. Daar kunnen ze dan de therapie op afstemmen. "Maar uiteraard wel met een strakke begeleiding eromheen", benadrukt de deskundige.

Fascinatie voor jonge meisjes

Bij eerdere rechtszaken bleek dat Ludo de B. onder meer een 'narcistische en antisociale persoonlijkheidsstoornis' heeft. De kans op herhaling is volgens zijn behandelaar groot. In 2012 werd duidelijk dat hij nog steeds een fascinatie heeft voor 'prepuberale meisjes'. Daarom verlengde de rechtbank zijn tbs tot nu toe altijd. Een doorbraak in zijn behandeling bleef uit. Het bleef bij stapjes.

Zo is praten over seksualiteitsbeleving 'toen en nu' een probleem voor Ludo: hij wil en kan dat niet. Deskundigen krijgen dan ook geen enkel inzicht. En daarom wordt de diagnose steeds uitgesteld. Ludo gebruikt medicatie: anti-psychotica en lustremmende medicijnen. Als alle behandeling en begeleiding zou wegvallen, dan is de kans op herhaling groot, zeggen de behandelaars momenteel.

Strenge voorwaarden

De officier van justitie wil dat Ludo in ieder geval twee jaar langer wordt behandeld. Zijn advocaat denkt eerder aan een jaar. De rechtbank beslist over twee weken. Ludo zit intussen bijna de helft van zijn leven vast. Hij is van oorsprong timmerman. Hij werkt nu alle dagen met hout in de kliniek. "Ik blijf mij gewoon inzetten".

Op de publieke tribune zaten vier familieleden van Ludo. Beneden in de zaal luisterden familieleden van het vermoorde meisje Inge mee. In 2011 is er een monument voor Inge onthuld. Het gaf nog eens duidelijk aan dat de meisjes niet vergeten zijn na zo veel jaren. Maar ook Ludo niet.