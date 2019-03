Crisis bij NAC compleet: assistent-trainer en clubicoon Rob Penders telefonisch ontslagen

Rob Penders is ontslagen bij NAC. De assistent-trainer kreeg dit vrijdagochtend telefonisch te horen en is na Mitchell van der Gaag de tweede man die deze week vertrekt bij de hekkensluiter van de eredivisie.

Penders kreeg nog wel een andere functie aangeboden, maar daar bedankte hij naar verluidt voor. Het ontslag van Penders komt waarschijnlijk doordat de vermoedelijk nieuwe trainer, Ruud Brood, zijn eigen assistent mee wil nemen naar Breda. Daardoor moest er dus iemand weg en die iemand lijkt Penders te zijn geworden.

En daarmee komt er nog geen einde aan de onrust in Breda. Maandag werd duidelijk dat hoofdtrainer Mitchell van der Gaag zijn ontslag had ingediend en toen werd er gecommuniceerd dat onder andere Rob Penders tijdelijk de taken van de hoofdtrainer zou overnemen. Penders kreeg vrijdagochtend te horen dat hij niet meer welkom was bij de club uit Breda.

LEES OOK: Vertrek Mitchell van der Gaag maakt crisis bij NAC dit seizoen compleet [OVERZICHT]

Penders heeft zelf kort gereageerd. De voormalig verdediger en clubicoon van NAC vindt het pijnlijk en heeft het moeilijk met het besluit van de club. Penders werd vrijdagochtend gebeld en toen werd hem medegedeeld dat het afgelopen was.

Hij had een aflopend contact en was bezig aan zijn vijfde seizoen als assistent-trainer bij NAC. De inmiddels 43-jarige Penders speelde in totaal ruim tien jaar voor de club uit Breda, waarin in 301 wedstrijden in actie kwam.