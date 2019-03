Vertrek Mitchell van der Gaag maakt crisis bij NAC dit seizoen compleet [OVERZICHT]

Mei 2018: Mitchell van der Gaag wordt nieuwe NAC-trainer

Na veel speculaties wordt in mei Mitchell van der Gaag aangesteld als nieuwe trainer van NAC. Technisch directeur Hans Smulders kent de trainer nog van hun gezamenlijke periode bij FC Eindhoven en voor Van der Gaag is het een stap voorwaarts nadat hij twee jaar prima werk had geleverd bij Excelsior.

September 2018: technisch directeur Hans Smulders ontslagen

De voorbereiding verloopt stroef. NAC wint bijna geen duels en ook in de competitie wil het maar niet vlotten. Het publiek begint te morren en komt tot de conclusie dat de selectie die technisch directeur Hans Smulders heeft samengesteld niet eredivisiewaardig is.

De aandeelhouders en Raad van Commissarissen houden Smulders verantwoordelijk voor de slechte samenstelling en zetten hem op non-actief. In het kielzog van Smulders vertrekt ook algemeen directeur Justin Goetzee. Hij is solidair met de technisch directeur, maar blijft wel aan tot januari in de hoop dat er dan een opvolger gevonden is.

November 2018: Sepp de Roover vertrekt

In november vertrekt ook oud-speler Sepp de Roover bij NAC. De 34-jarige De Roover was net toegetreden tot de Raad van Commissarissen, maar hij legt wegens privéomstandigheden zijn taken bij de club neer.

Januari 2019: Justin Goetzee vertrekt

Een nieuwe algemeen- en/of technisch directeur wordt niet gevonden en Goetzee houdt voet bij stuk. Per 1 januari 2019 is hij niet langer de algemeen directeur van NAC. Tijdens de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop, neemt Goetzee afscheid van het NAC-publiek.

Op dat moment heeft NAC dus geen algemeen directeur meer en is er ook nog geen opvolger gevonden voor Hans Smulders. De club stelt daarom Nicole Edelenbos aan als interim-directeur. Zij moet de zoektocht naar een algemeen- en technisch directeur gaan leiden. Vele namen passeren de revue, maar tot op heden is er voor beide posities nog geen geschikte opvolger gevonden.

Justin Goetzee en Hans Smulders (foto: VI Images).



Februari 2019: Tim Gilissen en Pierre van Hooijdonk verlaten NAC

Met het (gedwongen) vertrek van Smulders en Goetzee is de leegloop bij NAC nog niet compleet. Begin februari maakt Pierre van Hooijdonk bekend te stoppen als adviseur van NAC. De voormalig spits vormt in de maand januari samen met Mitchell van der Gaag en Tim Gilissen het technische hart dat op zoek gaat naar versterkingen. Na de transferperiode zit het werk er voor Van Hooijdonk op.

Ook manager jeugdopleiding Gilissen laat in februari weten per 1 april te stoppen bij NAC. De oud-middenvelder gaat namelijk aan de slag als technisch directeur bij Heracles Almelo. Volgens de Raad van Commissarissen van NAC hebben zij Gilissen ook gepolst voor die functie, maar dat bleek uiteindelijk te laat.

Rond de tijd dat bekend wordt dat Gilissen vertrekt bij NAC, zeggen tien sponsoren van NAC het contract op door gebrek aan vertrouwen in het bestuur. Daarop aansluitend maakt commercieel manager Eric Mathijsen bekend per 1 september te stoppen bij NAC.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Mitchell van der Gaag (foto: VI Images).



Maart 2019: Mitchell van der Gaag stapt op

Trainer Mitchell van der Gaag blijft over en hij krijgt het vertrouwen van de interim-directeur, de grootaandeelhouders en de Raad van Commissarissen. Toch besluit Van der Gaag na de pijnlijke thuisnederlaag tegen FC Utrecht (0-4 verlies) de eer aan zich zelf te houden en op te stappen bij de hekkensluiter van de eredivisie. Met het vertrek van Van der Gaag als trainer van NAC is de crisis in Breda nu compleet.