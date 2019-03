'Wie is deze jongen?' politie deelt beelden van gewapende overval op snackbar in Helmond

De politie heeft vrijdag videobeelden vrijgegeven van de man die op 14 januari een gewapende overval pleegde op snackbar Spoorzicht in Helmond. De overval vond al twee maanden geleden plaats maar de politie hoopt met deze beelden eindelijk de zaak op te kunnen lossen.

De dader kwam die maandagavond omstreeks halftien cafetaria Spoorzicht binnenlopen met een vuurwapen in zijn hand. In de cafetaria waren op dat moment de eigenaar en zijn vrouw aanwezig. De dader bedreigde het echtpaar met het wapen en ging er met de inhoud van de kassa vandoor.

Signalement

De man had een blauw trainingspak aan van Nike en droeg een donkerkleurige pet en capuchon. Verder droeg hij Adidas sportschoenen en had hij een sjaal om, om een deel van zijn gezicht te bedekken.

De politie is op zoek naar getuigen van de overval of naar mensen die mogelijk iets weten dat er mee te maken heeft. Als je informatie hebt, kun je bellen met 0900-8844 of 0800-700 (anoniem).