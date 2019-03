OM wil No Surrender en al zijn chapters verbieden: 'Geen land waar het recht van de sterkste geldt'

Motorclub No Surrender verheerlijkt geweld, verstoort de openbare orde en maakt zich schuldig aan afpersing en intimidatie. Daarom moet de hele club en al zijn afdelingen worden verboden. Dat is kortweg de boodschap van het OM vrijdag voor de rechtbank in Assen, over de club die ooit in West-Brabant werd opgericht.

Het verbod op de motorclub is ook nodig om een einde te maken aan de gewelddadige vetes tussen rivaliserende motorclubs, zegt het OM. Justitie wil aantonen dat alle chapters ondergeschikt zijn aan de leiding. "Het is één pot nat", zei een officier van justitie vrijdag.

Klaas Otto uit Bergen op Zoom richtte de club op in 2013 maar hij stapte er na een paar jaar weer uit.

Uitbreiding

De club is in de loop der jaren gegroeid tot bijna 100 afdelingen en enkele honderden leden. Hét gezicht werd later Henk Kuijpers van de afdeling in Emmen. De club kwam sinds de oprichting volop door geweld in het nieuws. Op de zitting in Assen kwam dat aan bod.

De officieren van justitie vertelden onder meer over de wilde schietpartij bij het clubhuis aan de Medoclaan in Eindhoven in 2014. Ook de heftige camerabeelden werden getoond. Dat gebeurde eerder ook al met dezelfde beelden in de rechtszaak over het verbod op motorclub Satudarah. De schietpartij had met beide clubs te maken.

En er was aandacht voor de mishandeling van de Bredase captain op klaarlichte dag voor de hoofdingang van de plaatselijke IKEA in september 2016, door leden van de club.

De zitting van vrijdag werd door een groep van zo'n 15 leden bijgewoond. Sommigen droegen hesjes.

Het OM toonde in de rechtszaal fragmenten van televisieopnamen, maar ook delen van gesprekken die tijdens een strafrechtelijk onderzoek stiekem door justitie zijn opgenomen. Hierop is bijvoorbeeld te horen dat het bestuur van de club opdraagt om bewijsmateriaal te verbranden. Dit speelde zich voor bekend niet in Brabant af.

Aftuigen

"Het bestuur geeft leiding aan strafbare feiten en stimuleert een structuur van wetteloosheid, zei het OM. Er wordt propaganda gevoerd en media worden misleid om de club als onschuldig af te schilderen. In werkelijkheid schuwen de leden van No Surrender volgens het OM niet elkaar onderling in openbaarheid af te tuigen voor de ogen van burgers, onder wie kinderen.

Daarom eist het OM een verbod op de vereniging No Surrender MC en een aantal brotherhoods, welke precies is niet gezegd. In een duizend pagina's tellend verzoekschrift is het verzoek neergelegd bij de rechter. Een verbod is ingrijpend, want vrijheid van vereniging is een grondrecht. Een alternatief is volgens het OM niet denkbaar. "We willen toch niet in een land leven, waar het recht van de sterkste geldt?", zei de officier van justitie.

Kritiek op visie OM

De advocaten verweerden zich vrijdagmiddag tegen de beschuldigingen. Ze stelden dat het OM een eenzijdig beeld schetst en generaliseert en dat je niet alle leden over één kam kan scheren. Bovendien zo betoogden ze, was er verschil tussen de afdelingen in het noorden en zuiden van het land en er zou sprake zijn van veel zelfstandige afdelingen, vaak ook nog met eigen regels.

De advocaten wilden nog getuigen oproepen, onder wie Klaas Otto maar de rechtbank wees dat af. De zitting is afgerond.

Wanneer de uitspraak volgt is onbekend, maar in voorgaande zaken tegen motorclubs duurde dat enkele maanden.

Ook nog strafproces

Naast deze civiele zaak loopt er bij de rechtbank in Groningen ook nog een strafzaak tegen de (voormalige) top van No Surrender onder wie Henk Kuijpers en Klaas Otto.