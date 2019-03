Jongen (15) bekent overval tankstation Mierlo na publicatie beelden en wordt thuis opgepakt

De politie denkt dat het hem te heet onder de voeten werd nadat beelden van de overval online waren gezet.



LEES OOK: Politie geeft filmbeelden vrij van overvaller van tankstation Mierlo, 'dader heeft Brabants accent'



Bedreigd met een mes

Die avond werd het tankstation in Mierlo overvallen door iemand met een mes. Hij bedreigde een medewerker en ging er met de inhoud van de kassa vandoor. Aanvankelijk werd gesproken van een man van 22, die sprak met een Brabants accent. De dader blijkt dus een jongen van 15 te zijn.



Hij zit vast en wordt in de loop van vrijdag uitgebreid gehoord. Een speciale officier van justitie voor jeugdzaken beslist daarna wat er verder hem gaat gebeuren.



Jongen was politie voor

Afgelopen maandag publiceerde de politie bewakingsbeelden van de overval op haar website. Ze werden ook verspreid via diverse sociale mediakanalen. De beelden werden massaal bekeken en leidden in de afgelopen dagen tot veel reacties. Hierbij werd vaak de naam van de verdachte genoemd.



Zijn aanhouding stond al op stapel, maar voor het zover kwam, koos de jongen eieren voor zijn geld en gaf hij zichzelf aan. Hij werd donderdagavond thuis in het bijzijn van zijn ouders opgepakt.