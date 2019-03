Officieel: Ruud Brood volgt Mitchell van der Gaag op en wordt nieuwe NAC-trainer

Wat al lang in de lucht hing, is nu ook bevestigd: Ruud Brood is de nieuwe trainer van NAC. De 56-jarige oefenmeester volgt Mitchell van der Gaag op, die vorige week zijn ontslag indiende. Brood tekent een contract tot het einde van het seizoen, waarna de samenwerking vanuit beide kanten wordt geëvalueerd.

Brood neemt Regilio Vrede mee als assistent-trainer. Beide heren werkten in het verleden al samen bij RKC en Roda JC. Door de komst van Vrede neemt NAC afscheid van de huidige assistenten, Rob Penders en Maurice Verberne. Van Penders werd vrijdagochtend bekend dat hij telefonisch zou zijn ontslagen.

LEES OOK:Crisis bij NAC compleet: assistent-trainer en clubicoon Rob Penders telefonisch ontslagen



De 56-jarige Brood gold vanaf minuut één als gedroomde opvolger van de opgestapte Mitchell van der Gaag. Brood heeft een verleden bij NAC, kwam al acht jaar in actie als speler en was vervolgens nog een aantal jaar verbonden aan de club als assistent-trainer en hoofd jeugdopleiding. De oud-trainer van onder meer RKC en Helmond Sport tekent in eerste instantie een contract tot het einde van dit seizoen.

Promotie

NAC staat na 26 wedstrijden troosteloos onderaan in de eredivisie met acht punten achterstand op nummer zeventien De Graafschap. Aan Brood de bijna onmogelijke taak om de club in de eredivisie te houden. Beide partijen gaan naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van het lopende seizoen om de tafel om te kijken of Brood ook volgend jaar aanblijft. Een eventuele degradatie van NAC zou ervoor kunnen zorgen dat Brood zijn ervaring kan inzetten als promotietrainer. Eerder zorgde hij ervoor dat RKC (tweemaal) en NEC promoveerde naar het hoogste niveau in Nederland.

De selectie van NAC is dit weekend wegens het interlandvoetbal vrij en zal maandag de voorbereiding hervatten op de belangrijke thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo van volgende week zondag. Brood leidt maandag zijn eerste training als NAC-trainer.