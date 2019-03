Mogelijke ontvoerder en slachtoffer na klopjacht in Roosendaal gevonden

De man die vrijdagmorgen in Roosendaal mogelijk een vrouw heeft ontvoerd, is na een klopjacht gevonden. Ook het slachtoffer is terecht. Agenten begonnen een grote zoekactie in de wijk Westrand waar het zich allemaal afspeelde. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om een misdrijf in de relationele sfeer.

In de loop van de middag werden bestuurder en slachtoffer gevonden. De man is aangehouden. Meerdere voorbijgangers zagen rond kwart over elf dat een vrouw op de kruising Burgemeester Freijterslaan en Jan Vermeerlaan door een bestuurder in een bestelauto werd getrokken. De man reed daarna met hoge snelheid de wijk in. Mogelijk is de vrouw tegen haar wil meegenomen, aldus de politie.

Kenteken

De politie ging met meerdere eenheden op zoek naar een witte auto met kenteken 42-VF-NB. Eerder meldde de politie dat het om een grijze auto ging, maar deze blijkt toch wit te zijn.

"We hebben zoveel mogelijk politieauto's ingezet om het voertuig te zoeken", vertelde een woordvoerder eerder op de dag. De politie wilde ook de helikopter inzetten, maar door de mist kon die niet opstijgen.

Mensen die iets hebben gezien, werden verzocht meteen 112 te bellen. Rond halfdrie maakte de politie bekend dat de witte bestelauto was gevonden. Inwoners hadden bij de zoektocht geholpen. De bestuurder is aangehouden in Roosendaal. Het slachtoffer is ook op het politiebureau.

Verhoor

De recherche wil van zowel het slachtoffer als de verdachte weten wat er precies is gebeurd. Waar de twee vandaan komen en wat hun relatie is, is nog niet bekend.