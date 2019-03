Al haar leerlingen wensen Juf Daisy succes in Dubai: 'Hiervan krijg ik tranen in mijn ogen'

In het Atlantishotel, op het palmeiland gaat het gebeuren. Helmond lijkt tussen alle palmbomen en luxueuze hotels ver weg, maar toch weet groep 7a hun juf Daisy even te bereiken. Per videoboodschap.

"Heel vet, heel lief!", reageert Juf Daisy. "Ik ben dan wel in Dubai, met alle toestanden hier, maar uiteindelijk doe je het voor de kinderen. Als ik dit zo zie, krijg ik echt kippenvel en tranen in mijn ogen."

Top 10

Daisy is de eerste Nederlander die de top 10 van de wedstrijd haalt. Ze maakt dus kans om de Global Teacher Prize te winnen. Rustig naar dat moment op zondagavond toeleven kan niet, de agenda van de finalisten zit bomvol.

"Ik probeer echt af en toe stil te staan en te genieten, als je hier binnenkomt in het palmhotel bijvoorbeeld, het is prachtig."

Netwerken, discussiëren over onderwijs en een beetje cultuur snuiven. De juf van de Helmondse basisschool probeert er ook nog wat van terug naar Nederland te nemen. "Ik ontmoet veel inspirerende mensen, van Australië tot aan Chili en Portugal. Daar heb ik nu al heel veel van geleerd."

"Gisteren hadden we een cultureel uitje naar een moskee waar we uitleg kregen. Daarna een heel leuk diner op de grond met een sjeik die uitleg gaf over de traditionele kleding. Dat vond ik heel vet, want dat kan ik ook meenemen naar mijn klas."