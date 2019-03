Bijzonder pechgeval: zwaar pantservoertuig valt stil op de N2 bij Eindhoven

Een zwaar pantservoertuig van de Koninklijke Landmacht is vrijdagmiddag stilgevallen op de rondweg N2 bij Eindhoven. Rijkswaterstaat schoot de driekoppige bemanning te hulp om de Boxer van 36 ton veilig van de weg te krijgen.

Het voertuig wist op eigen kracht afslag Meerhoven-Zuid te bereiken waar bergers de Boxer stonden op te wachten. Daar is besloten om het pantservoertuig onder begeleiding van de bergers naar industrieterrein De Hurk te rijden en daar op een dieplader te wachten.

De gestrande Boxer wordt gebruikt voor rijlessen en is afkomstig van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Een speciaal bergingsvoertuig brengt het voertuig van defensie daar naartoe. Een niet alledaagse klus voor bergers, al was het maar omdat de Boxer zo'n 36 ton weegt.

De bemanning vermoedt dat er sprake is van een kapotte aandrijfas of een kapotte versnellingsbak. "Er komen in ieder geval geen goede geluiden uit de aandrijvingslijn."

Boxer-pantserwielvoertuig

De Koninklijke Landmacht krijgt uiteindelijk 200 Boxers. Het is een vrij nieuw voertuig dat door Nederland en Duitsland is ontwikkeld. Met een lengte van bijna acht meter en een breedte van drie meter is de Boxer een indrukwekkende verschijning.

Er zijn in totaal vijf uitvoeringen van de pantserwagen met acht wielen: een ambulance-, genie-, commandopost-, vracht- en rijlesuitvoering.