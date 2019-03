In de andere duels met Brabantse clubs behaalde RKC een lastminute-zege op Helmond Sport en boekte FC Eindhoven een monsterzege tegen FC Dordrecht, mede door de eerste hattrick in de profcarrière van Elton Kabangu, die ook twee assists leverde.



RKC Waalwijk - Helmond Sport 2-1

RKC won voor het eerst sinds 1 februari weer eens een thuiswedstrijd. Voor Helmond Sport betekende het de negentiende nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Rob Alflen is nu alweer elf competitieduels op rij zonder winst.

Juul Respen kopte de bezoekers vlak voor rust verrassend op voorsprong: hij maakte 0-1 uit een voorzet van Bram Zwanen. Tien minuten na rust kwam een steeds sterker wordend RKC langszij: Stijn Spierings tekende voor de 1-1.

De thuisploeg was in de tweede helft duidelijk de betere ploeg. Toch viel de winnende goal pas in de eerste minuut van de blessuretijd: hij kwam op naam van invaller Mario Bilate, die via Helmond Sport-doelman Van Gassel raak kopte, 2-1.



FC Eindhoven - FC Dordrecht 8-1

FC Eindhoven haalde uit tegen FC Dordrecht en behaalde zijn grootste competitiezege sinds de 8-0 tegen SC Heracles in 1974. Het was pas de vierde thuiszege van het seizoen voor de ploeg van trainer David Nascimento.

De thuisploeg kreeg in de eerste helft volop kansen, maar brak pas in de 39ste minuut de score open. Elton Kabangu maakte de 1-0 op aangeven van Branco van den Boomen. Overigens waren ook de bezoekers al een paar keer bij een treffer.

Diezelfde Kabangu schoof in de 44ste minuut de 2-0 binnen, waarna Samy Bourard - op aangeven van Kabangu - op slag van rust zelfs voor 3-0 zorgde. Bij FC Eindhoven moest Rodney Klooster al na 38 minuten vervangen worden: hij kwam hard in botsing met doelman Bryan Janssen van FC Dordrecht en moest met een brancard worden afgevoerd.

In de 48ste minuut was daar de hattrick van Kabangu: hij schoot de bal vanaf links niet eens zo hard op het Dordtse doel, maar keeper Janssen kreeg er maar een half voetje tegen: 4-0. Oussama Zamouri krijgt na 51 minuten vanaf de strafschopstip de kans de marge te verkleinen namens de bezoekers, maar zag zijn inzet worden gekeerd door doelman Menno Bergsen. Even later was de 4-1 toch een feit: Zamouri scoort nu wel.

Vanaf de 76ste minuut liep de thuisploeg met vier treffers in zes minuten uit van 4-1 naar 8-1: Elisha Sam rondde fraai af na een voorzet van Elton Kabangu, die zijn tweede assist van de avond levert. Alvin Daniels scoorde de 6-1 met een fraai lobje. De assist kwam van Van den Boomen. Collin Seedorf en Van den Boomen maakten er vervolgens 7-1 en 8-1 van.





FC Den Bosch - Telstar 3-4

De thuisploeg kwam al na acht minuten op voorsprong na een fraai uitgespeelde aanval: Vincent Vermeij schoot raak op aangeven van Omar Oulad. In de twintigste minuut verdubbelde Omar Oulad de marge door de bal vanaf rechts prachtig voorbij Telstar-keeper Wesley Zonneveld te krullen. Nog voor rust kwam Den Bosch op 3-0 door een treffer van opnieuw Oulad.

Na rust deed Telstar snel wat terug: Terell Ondaan benutte een strafschop (3-1). Nauwelijks acht minuten later werd het 3-2 via een droge schuiver van Melle Springer. Ahmad Mendes Moreira maakte er nog binnen het eerste kwartier na rust zelfs 3-3 van, waardoor Telstar weer helemaal terug in de wedstrijd was.

Twintig minuten vóór het einde deelde Telstar de genadeklap uit: opnieuw Terrel Ondaan zette de Velzenaren op 3-4.



Almere City FC - TOP Oss 0-0 (gestaakt)

Almere heeft het kleinste stadion van de Keuken Kampioen Divisie, maar toch waren vanavond de tribunes maar moeilijk te zien. Er hing een vrij dichte mist op het veld, wat het voetballen lastig maakte. Het duel werd na een klein half uur tijdelijk stilgelegd. Na druk overleg viel het besluit de wedstrijd definitief te staken. Het duel wordt maandag hervat.



VOORAF: Statistieken en opstellingen

• FC Den Bosch won maar één van zijn laatste acht competitiewedstrijden (G3 V4). Dat gebeurde op 8 maart in het thuisduel met Helmond Sport (3-0).

• Helmond Sport behaalde maar twee punten uit zijn laatste tien competitieduels (tegen Telstar en Go Ahead Eagles).

• RKC hoopt na drie thuisduels zonder zege weer eens te winnen voor eigen publiek. Voor het laatst gebeurde dat tegen Den Bosch op 1 februari van dit jaar (2-1).

• FC Eindhoven hoopt tegen FC Dordrecht voor het eerst sinds eind januari/begin februari weer twee duels op rij te winnen. De Blauw-Witten wonnen maar één van hun zes meest recente wedstrijden.