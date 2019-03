FC Eindhoven ruikt de play-offs na monsterzege op FC Dordrecht: 'We zijn met iets moois bezig'

De seizoensstart voor FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie was dramatisch. Voor de start van het seizoen waren er nog maar zeven contractspelers en in de eerste zeven competitiewedstrijden werd slechts één punt gepakt. Inmiddels is alles anders bij de Eindhovenaren. Zeker na de 8-1 zege op FC Dordrecht vrijdagavond.

''Een geweldige avond'', zegt Elton Kabangu die maar liefst drie keer scoorde. ''In de eerste helft begonnen we niet goed, maar na de rust vlogen alle ballen erin. Om dan zelf ook nog een hattrick te maken, dat is gewoon heerlijk.''

'Wedstrijd had heel anders kunnen verlopen'

Toch moest trainer David Nascimento na afloop ook realistisch zijn. “Ik vond ons de eerste twintig minuten niet goed spelen. De wedstrijd had toen ook heel anders kunnen lopen. Met een beetje geluk sta je na 45 minuten voetbal gewoon met 3-0 voor. En na de rust vliegt elke bal er gewoon in. Dat was gewoon ongelofelijk.”



Het contrast met begin dit seizoen is groot. Toen waren er nog maar zeven contractspelers, nu zijn er evenzoveel contracten al verlengd. Contractverlengingen waren er voor Siebe van der Heyden, Alvin Daniëls, Marcelo Lopes, Jay Idzes, Karim Essikal, Samy Bourard en Collin Seedorf. “Deze spelers weten hoe we spelen, hoe we verdedigen. Zij weten wat er wordt gevraagd. Waarom zou je dan weer anderen halen? Aan het begin van het seizoen hadden we maar zeven spelers. Het is fijn dat we volgend seizoen beginnen met een goede basis”, legt Nascimento uit."

'Geen reden om te vertrekken'

Ook de spelers voelen zich prettig. ''Het bevalt goed bij de club'', aldus Seedorf. ''Na een mindere start zijn we eindelijk goed op elkaar ingespeeld. Het is een warme club, waar ik fijn ben opgevangen. Bovendien woon ik ook prettig in Eindhoven, dus ik heb geen reden om te vertrekken.''

De goede reeks van de afgelopen weken is volgens Seedorf te danken aan het spelsysteem. ''Het begin van het seizoen verliep heel rommelig. Nu werken we met een vaste groep, en je merkt dat we steeds beter op elkaar zijn ingespeeld. We beginnen een hecht team te worden en dat zie je in de resultaten.''

Hoop op play-offs

Na de 8-1 zege op FC Dordrecht mag FC Eindhoven weer hopen op de play-offs, de weg om promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen. Na dertig wedstrijden staat de ploeg van trainer David Nascimento op plek dertien in de Keuken Kampioen Divisie. ''We zitten in een goede periode. Op de manier waarop wij nu spelen, maken we een goede kans, maar het wordt spannend, want onze concurrenten hebben vanavond ook gewonnen'', aldus Nascimento.

'Het kan alle kanten op'

Ook Kabangu ziet iets moois ontstaan bij de Eindhovenaren. ''De puzzelstukjes beginnen eindelijk goed in elkaar te vallen. Maar we zijn er nog lang niet; iedereen kan van elkaar winnen in deze competitie. En het verschil tussen plek zes en plek dertien bedraagt maar vier punten. Het kan alle kanten op. We moeten nu wedstrijd per wedstrijd kijken.''