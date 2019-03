De zon schijnt maar bij de volkstuintjes in Zevenbergen staan de gezichten op onweer

ZEVENBERGEN -

Het was vrijdag een perfecte dag om te gaan tuinieren zou je denken... Maar de eigenaren van de volkstuintjes in Zevenbergen waren helaas iets minder zonnig gehumeurd. In de nacht van woensdag op donderdag werden vrijwel al hun schuurtjes opengebroken. Bij zeker tien tuinders zijn er dure machines weg en is er elektrisch gereedschap gestolen. De inbraakgolf is helaas een terugkomend fenomeen wat zich bijna elk jaar voordoet.