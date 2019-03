Geen ontvoering of gijzeling in Roosendaal, maar ruzie in relationele sfeer

De kruising waar de vrouw de auto in werd getrokken (Foto: Raymond Merkx)

Er was deze vrijdag in Roosendaal geen sprake van een ontvoering of een gijzeling. Dit laat de politie aan het eind van de middag weten aan Omroep Brabant. "Het ging om een ruzie in de relatiesfeer", zegt een woordvoerder van de politie. Een 24-jarige man uit St. Willebrord is aangehouden.

Rond kwart over elf kreeg de politie een melding binnen dat een vrouw in een auto in werd getrokken. Dit gebeurde op de kruising van de Burgemeester Freijterslaan en Jan Vermeerlaan waarna de bestuurder met hoge snelheid wegreed. Rond half drie werd de auto teruggevonden in Roosendaal en werd de 24-jarige man aangehouden.

Relatie slachtoffer en man onbekend

Ook het slachtoffer werd gevonden. Wie zij is en wat haar relatie tot de man uit St. Willebrord is, kan de politie nog niet melden. Ze is meegenomen naar het politiebureau. "Zij heeft een korte verklaring afgelegd en ze wordt nu uitgebreider gehoord", aldus de woordvoerder.

Hoe het met haar gaat is niet bekend. "Ook is nog niet duidelijk of ze aangifte gaat doen", zegt de woordvoerder.

Onderzoek

De politie doet nu verder onderzoek. "We kijken welke strafbare feiten zijn gepleegd en wat de toedracht was." Daarna overlegt de politie met het Openbaar Ministerie over de verdere afhandeling van de zaak.