Eindhovense artiesten protesteren om Muziekgebouw te helpen met financiële problemen

Lady Aida, Eric Vloeimans, J.W. Rozenboom, Nol Havens, Lavinia Meijer, Dominique Vleeshouwers, Wouter Vossen en het ensemble van de Philharmonie Zuid Nederland, zijn aanwezig bij het protest omdat zij het Muziekgebouw een warm hard toedragen. Zij liepen vanaf het Muziekgebouw naar het Stadhuisplein gelopen. Naast het protest werd er ook een petitie met met 5000 handtekeningen overhandigd aan de wethouder.

Naast bekende artiesten zijn er ook andere muziekliefhebbers aanwezig bij het protest. Een lied van het Philips Symfonie Orkest zegt dat het Muziekgebouw erg belangrijk is voor het orkest. “De akoestiek is geweldig. Dat motiveert het orkest erg.” Ook voor het Philharmonie Zuid Nederland is de zaal bijzonder. “De zaal is nodig om de groei van het orkest door te zetten. Daarom willen wij ons er hard voor maken om het financieel uit te komen.”

Bezuinigen

De belangrijkste reden om te protesteren is volgens medewerkster Constance Deelen dat de huur van het Muziekgebouw steeds hoger wordt. Dat zou vastgelegd zijn in een contract dat de gemeente 25 jaar geleden voor het Muziekgebouw heeft vastgelegd. Maar de gemeente wil niet meer subsidie geven om het te kort op te vangen.

In de begroting komt het Muziekgebouw een half miljoen te kort. De gemeente subsidieert het Muziekgebouw met ruim vier miljoen euro per jaar. De totale begroting is tien miljoen. Maar de gemeente wil dit bedrag niet verder verhogen. Op 1 april moet er een sluitende begroting liggen bij de gemeente, wat betekent dat het Muziekgebouw moet bezuinigen.

Gevolgen

Als het Muziekgebouw een half miljoen moeten bezuinigen dan gaat dat volgens Deelen ten koste van de programmering. “We hebben dan geen internationale programmering meer. Ook top-orkesten en bands zoals Racoon komen dan niet meer”, stelt zij.

“Daardoor worden we weer minder interessant voor het publiek en ook voor sponsoren.” Die sponsoren zijn volgens haar juist hard nodig. “Zo komen we in een neerwaartse spiraal.” Omdat te voorkomen wordt er geprotesteerd. Dat de zon schijnt is volgens haar een fijne bijkomstigheid. “Het is een fantastische manifestatie.”