Plasticsoep in de Maas en de Waal veel erger dan gedacht, vrijwilligers vinden 77.000 stukken afval

"We hebben maar een klein stukje gelopen en we hebben al van alles gevonden. Piepschuim, een dopje, touw en een plastic stokje van een wattenstaafje", zegt Joost Barendrecht van de stichting Schone Rivier. Samen met onze loopt hij langs de oever van de Maas in de buurt van Moerdijk.

De rivieroevers zijn erg vervuild met plastic afval. Dat blijkt ook uit onderzoek van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Samen met vrijwilligers deden zij op ruim 200 plekken langs de Maas en Waal onderzoek naar het soort afval op de rivieroevers.

In totaal werden er bijna 77.000 stukken afval gevonden. Daarvan is 84 procent plastic. Op 43 procent van de onderzochte plekken zijn bovendien zogenoemde nurdles aangetroffen: plastic korrels die klein zijn, maar een van de grootste bronnen van vervuiling en riskant voor dieren. Ook sigarettenfilters, piepschuim en wattenstaafjes staan in de top 15.

221 vrijwilligers

Het rivierafvalonderzoek is onderdeel van Schone Rivieren. Een project dat als doel heeft de Nederlandse rivierdelta in 2030 plasticvrij te krijgen. Er worden opruimacties georganiseerd en er wordt onderzoek gedaan met ‘citizen science’. Honderden vrijwilligers zijn opgeleid tot onderzoekers. Zij monitoren twee keer per jaar hun eigen stuk rivieroever langs de Maas en Waal. Aan dit onderzoek deden 221 vrijwilligers mee.