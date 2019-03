Genieten van een heerlijke lentedag, hoogste temperatuur van Nederland weer gemeten in Brabant

De dag begon in heel Brabant met dichte mist. Op veel plekken was het zicht minder dan honderd meter, waarschuwde MeteoGroup. Ook Eindhoven Airport ondervond vrijdagochtend last van de mist. Veel vliegtuigen waren vertraagd. Rond tien uur gaf de luchthaven aan dat vliegtuigen weer konden landen en vertrekken.

Mist in Waalwijk (Foto: Martha Kivits)

Rond tien uur was het nog mistig in Oirschot (Foto: Peter van der Schoot)

Later in de ochtend maakte de mist plaats voor zon. De jas ging uit, de zonnebril ging op en mensen zochten massaal het terras op.

Onder de foto's lees je de vooruitzichten.

In Geldrop zaten de terrassen vol (Foto: Danny van Schijndel)

Picknicken aan de oever van de Mark nabij Terheijden (Foto: Erald van der Aa)

Roeien op rivier de Mark (Foto: Erald van der Aa)

De bomen staan flink in bloei in Waalwijk (Foto: Martha Kivits)

In Dongen groeit deze magnolia boom ook al flink (Foto: Joop van der Kaa)

Na morgen weer kouder

Komend weekend zal de zon zich weer minder laten zien. “Zaterdag is er zelfs een kans op een storing. Het wordt dan zo’n 12 tot 14 graden. Zondag wordt het nog kouder, zo’n 10 graden”, zegt Britta van Gendt, meteoroloog bij Weer.nl.

De week start maandag opnieuw met 10 graden. Vanaf woensdag zien we weer een stijgende lijn: het wordt vanaf dan gemiddeld 14 graden. Volgens Van Gendt krijgen we een mix van zon en wolken en in de nacht is er kans op nachtvorst. “Dat is typisch lenteweer: overdag wat zon en ’s avonds wordt het kouder doordat het helder blijft.”