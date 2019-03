Anne-Miep Vlasveld wist niet wat ze hoorde, toen bleek dat er zoveel mensen op haar gestemd hadden, dat ze een zetel in Provinciale Staten krijgt. Maar liefst 5358 mensen kleurden het vakje met haar naam rood. Vlasveld: "Ik ben blij, maar ook heel erg geschrokken. Ik had dit niet verwacht, dit is zo apart."

'Geen idee waarom'

De zetel voor de Tilburgse was eigenlijk voor iedereen een verrassing. Ook voor burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. Hij maakt vrijdagmiddag de officiële uitslag bekend, maar vergat de voorkeurstemmen voor Vlasveld te vermelden.

Burgemeester Mikkers van Den Bosch maakt de officiƫle verkiezingsuitslag bekend (Foto: Imke van de Laar)

Waar ze al die voorkeurstemmen aan te danken heeft, weet ze niet precies. "Misschien is het omdat ik me duidelijk heb geprofileerd als veganist. Maar er is ook een landelijke oproep geweest om te stemmen op een vrouw die op een niet-verkiesbare plek staat. Dat zou het ook kunnen zijn."

Flink blokken

Vlasveld komt dus in Provinciale Staten. "Het is de bedoeling dat ik na mijn zwangerschapsverlof word geïnstalleerd. Dat geeft ook wel rust, dan kan ik de tijd nemen om me goed voor te bereiden."

Ze zal worden ingewerkt door Statenlid Paranka Surminski, de nummer twee op de lijst. Daarna zal zij haar plek moeten afstaan. Vlasveld: "Ik zal me flink moeten inlezen op alle dossiers. Dat wordt flink blokken, dat is zeker!"

