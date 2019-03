Hans Smolders krijgt 20.833 voorkeurstemmen: uitslag Provinciale Statenverkiezingen is definitief

Smolders is een van de twee politici die met voorkeursstemmen gekozen is

Hans Smolders van Forum voor Democratie is met voorkeurstemmen gekozen in Provinciale Staten. Maar liefst 20.833 mensen maakten zijn vakje rood. Ook Anne-Miep Vlasveld van Partij voor de Dieren kreeg genoeg stemmen voor een Statenzetel: 5358 mensen stemden op haar. Op het gemeentehuis in Den Bosch is vrijdag de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen bekendgemaakt.

Hoeveel stemmen er exact nodig zijn voor een zetel, wordt maandag pas definitief vastgesteld. Er zijn verder geen verschuivingen van zetels meer geweest.

‘Een man een man, een woord en woord’

Het Tilburgse raadslid Smolders stond op de vijftiende plek en was lijstduwer voor Forum voor Democratie. Hij kreeg 20.833 voorkeursstemmen. Eerder werd al bekend dat Smolders 9.000 stemmen kreeg in Tilburg.

De Tilburger is vast van plan om plaats te nemen in het provinciehuis in Den Bosch. “Dat heb ik beloofd: een man een man, een woord een woord. Ik ga me daar de komende tijd minstens anderhalve dag per week voor vrijmaken. Ik denk dat Tilburg ook gaat profiteren van het feit dat ik Provinciale Staten zit”, zei hij eerder.

Vlasveld eerst inwerken

De Tilburgse Vlasveld, actief lid van de Partij voor de Dieren, stond op nummer drie in de lijst voor Partij voor de Dieren. Ze kreeg 5.358 voorkeursstemmen. Dit is waarschijnlijk voldoende om in de Provinciale Staten te komen, maar voorlopig krijgt ze de plek nog niet. Ze wordt namelijk eerst ingewerkt door Statenlid Paranka Surminski, de nummer twee op de lijst.

