Alle stemmen zijn geteld: kijk hier hoe er in jouw gemeente is gestemd

Hoe is er in onze provincie gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen? Alle uitslagen zijn bekend. Duidelijk is dat de VVD de grootste blijft en dat Forum voor Democratie de grote winnaar is van de verkiezingsstrijd. In dit artikel kun je zien hoe woensdag in jouw gemeente is gestemd.

De VVD blijft met tien zetels de grootste partij in Provinciale Staten. Forum voor Democratie komt met negen zetels de Staten binnen.

De zetelverdeling voor de Brabantse Staten is als volgt:

VVD 10 (=),

FvD 9 (+9),

CDA 8 (-1),

SP 5 (-4),

D66 5 (-2),

GroenLinks 5 (+2),

PVV 4 (-3),

PvdA 3 (-1),

50PLUS 2 (-),

PvdD 2 (-),

LokaalBrabant 1 (-) ,

CU-SGP 1 (-).

Voor de coalitie van VVD, SP, D66 en PvdA betekent dit dat zij samen zeven zetels verliezen en daarmee hun meerderheid kwijt zijn. Voor de verkiezingen hadden zij nog dertig zetels in de Brabantse Staten. Deze definitieve uitslag wijkt niet heel veel af van de exitpoll die woensdagavond door de NOS werd gebracht.

Opkomst hoger

De opkomst in onze provincie was 52,2 procent. Daarmee scoort Brabant weer het laagst van alle provincies. Wel ligt de opkomst behoorlijk hoger dan vier jaar geleden toen maar 43,6 procent van de mensen die mochten stemmen dat ook echt deed.

In Waalre en Nuenen was het opkomstpercentage 62 procent. Dat is het hoogst van alle gemeenten in onze provincie. In Rucphen ging maar 46,6 procent stemmen, het laagste van alle Brabantse gemeenten.

Eindhoven

Eindhoven was de eerste grote stad waarvan de uitslag bekend werd. De VVD is er de grootste geworden. Gevolgd door GroenLinks, D66, Forum voor Democratie en SP. Die laatste partij was vier jaar geleden nog de grootste in Eindhoven.

Tilburg

Forum voor Democratie scoort in Tilburg. De partij blijft de VVD en GroenLinks voor. Er lijkt sprake te zijn van een Hans Smolders-effect. De enorme zetelwinst verbaast de Tilburger die als lijstduwer op de lijst van de partij van Baudet stond niet, zo zei hij tegen Omroep Brabant.

Den Bosch

In Den Bosch is de VVD de grootste gebleven. In onze provinciehoofdstad worden de liberalen gevolgd door Forum voor Democratie en D66.

Breda

Ook in Breda blijven de liberalen de grootste. Hier maken D66 en Forum voor Democratie de top-3 compleet.

Boekel

Om tien over half elf woensdagavond bleek dat de stemmen in Boekel het snelst waren geteld. CDA is daar de grootste gebleven, gevolgd door VVD en Forum voor Democratie.

Boxmeer

De tweede uitslag die binnenkwam, was die van Boxmeer. Ook daar is het CDA de grootste. De partij streeft de SP voorbij. Een opvallende uitslag. Boxmeer geldt traditioneel als een SP-bolwerk.

Roosendaal

Tussen elf en twaalf uur woensdagavond volgden de uitslagen uit verschillende gemeenten elkaar redelijk snel op. Ook uit Roosendaal was de uitslag nog voor twaalf uur binnen. Forum voor Democratie is daar de grote winnaar. De nieuwkomer is de grootste geworden in de stad, gevolgd door VVD en CDA. Daarmee was Roosendaal de eerste gemeente in onze provincie waar Forum voor Democratie de grootste partij is geworden.

Woensdrecht

Snel na Roosendaal volgde Woensdrecht met hetzelfde resultaat.

Helmond

Wat later bleek de partij van Baudet ook in Helmond de grootste. Vier jaar geleden was de SP in Helmond nog de grootste. De partij werd gehalveerd en moet nu behalve FvD ook de VVD en de PVV voor laten gaan.

Forum-gemeenten

Later volgden ook Steenbergen, Cranendonck, Grave, Waalwijk, Bergen op Zoom, Valkenswaard, Cranendonck, Moerdijk en Geldrop-Mierlo als lavendelgekleurde gemeenten, de kleur die staat voor Forum voor Democratie.

Rucphen

In Rucphen redde FvD het niet. Daar blijft de PVV het grootst. Samen hebben de twee partijen er bijna de helft van de stemmen binnengesleept.

Oss

In Oss blijft de SP de nummer één. De partij van Lilian Marijnissen, die in Oss woont, verloor wel flink. Forum voor Democratie moet hier genoegen nemen met plek twee, gevolgd door de VVD.

Altena

Traditioneel pakte ChristenUnie-SGP de winst in Altena. De christelijke combinatie blijft CDA en Forum voor Democratie voor in de voormalige gemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam.

Definitieve uitslag

Vrijdag maakt het Centraal Stembureau de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen bekend. Dit inclusief voorkeurstemmen en restzetels. Alle uitslagen per gemeente kun je bekijken via het kaartje bovenaan.

