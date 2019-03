Nek-aan-nekrace tussen VVD en FvD: enorme winst Forum verbaast Hans Smolders niet

Forum voor Democratie wordt mogelijk de grootste partij van Brabant. De partij staat - met 36 procent van de stemmen geteld - op negen zetels. Het is een nek-aan-nekrace met de VVD, die partij staat in de tussenstand ook op negen zetels. Hans Smolders (FvD) is dolgelukkig met de enorme winst van Forum voor Democratie die op social media al de Lavendelrevolutie wordt genoemd.

De enorme zetelwinst verbaast Smolders niet. "Je kon het voelen. Overal waar je kwam leefde het. In de stad, in de provincie. Mensen waren net zo enthousiast over FvD als in 2002 over de LPF. Het deed me daaraan denken." In 2002 werd de LPF in een klap de grootste partij van Nederland, Smolders was de chauffeur van Pim Fortuyn.

Op de provinciale lijst van Forum voor Democratie stonden vijftien kandidaten, Smolders staat als lijstduwer op de lijst. Toch is de kans groot dat hij als bekendste naam op de lijst veel voorkeurstemmen heeft bemachtigd. "Dan ga ik de uitdaging ook aan. Dat heb ik beloofd. Als mensen de moeite nemen op me te stemmen, dan ga ik de fractie in."

Het was een bijzondere verkiezingsavond voor Forum voor Democratie dat in Zeist heel de avond feest vierde. "We zijn bijna klaar, we zijn aan het borrelen. Ik ga zo naar een hotel in de buurt en rij dan morgen naar huis", vertelt Smolders rond 01.00 uur 's nachts.