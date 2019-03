Wie zijn toch al die Forummers die in Provinciale Staten zijn gekozen? Een zoektocht

1. Eric de Bie

Eric de Bie (1971) is lijsttrekker van het Forum voor Democratie in Brabant. Hij werkt al 20 jaar als notaris, sinds 2013 is hij partner bij Prinsenhof Notariaat in Prinsenbeek. Eerder studeerde hij notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam.

De Bie heeft zijn wortels in West-Brabant. Hij is opgegroeid in Oudenbosch en woont met zijn partner en drie dochters in Bergen op Zoom. “Deze vier vrouwen houden me zodanig bezig dat er voor hobby’s vrij weinig tijd overblijft”, zo staat op de website van Conflictcentrum Nederland over hem. De Bie staat op deze site omdat hij ook als mediator (bemiddelaar) werkt.

Op zijn LinkedIn omschrijft De Bie zichzelf: “Gedreven en ervaren allround kandidaat-notaris, mediator en adviseur, met brede kennis op alle notariële rechtsgebieden.

“Als echte Brabander wil hij zich inzetten om ervoor te zorgen dat Noord-Brabant qua kennis en innovatie internationaal een toonaangevende regio blijft”, zo schreef zijn partij over hem.

2. Stijn Roeles

Vader, levensgenieter, conservatief-traditioneel, zo omschrijft Roeles zichzelf op social media. Hij woont in Sint-Michielsgestel. Hij studeerde eerst civiele techniek aan de hts en daarna bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Toen hij vijfdejaars student aan de de TU/e was, gaf hij een interview aan het universiteitsblad over zijn financiën. “Ik woon samen met mijn vriendin. We delen samen de kosten”, vertelde hij. Een vast bijbaantje had hij niet, hij prefereerde lenen bij de IB-Groep boven een bijbaan. “Misschien is het ook een beetje de makkelijke weg. Bovendien mag je lang over doen over de terugbetaling.”

Net als landelijk lijsttrekker Thierry Baudet houdt Roeles van klassieke muziek, lijkt het. “Traditie is niet het vereren van as, maar het doorgeven van vuur”, zo citeert hij de componist Gustav Mahler in zijn Twitterprofiel.

3. J.C.M. van den Oetelaar

Is het een man of een vrouw? Over J.C.M. van den Oetelaar die op de derde plaats staat van de kandidatenlijst weten we niets. Hij of zijn woont in Schijndel. Daar wonen meer mensen met deze achternaam, maar de mysterieuze J.C.M staat niet met die initialen in het telefoonboek.

Volgens de Kamer van Koophandel is er wel een metaalbedrijf met die naam in Schijndel. Als we de website van dat bedrijf opzoeken komen we een Jan van den Oetelaar tegen. De voorletter komt overeen, maar of het om dezelfde persoon gaat is onbekend.

4. Camiel van der Meeren

Camiel van der Meeren studeerde Integrale Veiligheid aan de Avans Hogeschool. Hij werkte jarenlang als logistiek medewerker bij het Bravis Ziekenhuis in zijn woonplaats. Van der Meeren is ook burgerlid van de Lijst Linssen in Bergen op Zoom. In die functie sprak hij zich onder meer uit tegen een alcoholverbod voor jongeren. Met een foto op zijn Facebookpagina laat hij zien dat hij woensdag op zichzelf stemde.

5. F.B.G. Duijs

Wat voor Van den Oetelaar geldt, geldt ook voor de heer of mevrouw Duijs uit Waalwijk die vijfde op de kandidatenlijst staat. Over hem of haar is niets te vinden, ook staat het kandidaat-fractielid niet in het telefoonboek.

6. W.H.A. Rutjens

Ook over dit kandidaat-fractielid uit Den Bosch is niets te vinden.



7. Loek van Wely

Zo weinig als er bekend is over de nummers drie, vijf en zes op de lijst van FvD, zo veel weten we van de nummer zeven. Iedere schaker in Nederland kent Loek van Wely (1972) uit Tilburg. De achtvoudig Nederlands kampioen schaken is nog altijd actief in de schaakwereld als speler, coach en organisator.

“Geboren en getogen Brabander en trotse vader van een zoon van twee en in blije verwachting van een dochter”, zo staat op de landelijke website van FvD over de schaakgrootmeester die ook op de lijst van de Eerste Kamer staat. “Tijd voor een frisse wind door het vastgeroeste bestel”, is het motto van Van Wely.

Hij stond eerder op plaats 28 van de partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. “Ik zag het zelf ook niet aankomen. Maar een vriend van me is betrokken bij de partij en hij wist dat ik meestal op één lijn met hem zit, dus waarschijnlijk ben ik daarom benaderd”, zei hij in het verleden in een kort interview in dagblad Trouw.

8. Maikel de Bekker

Maikel de Bekker is net als Camiel van der Meeren burgerlid voor de Lijst Linssen in Bergen op Zoom. In 2018 haalde hij nog het nieuws doordat hij vroeg om een hertelling van de stemmen. Hij stemde namelijk op zichzelf en ook zijn vrouw stemde op hem. Toch zag hij bij de uitslag van het stembureau een ‘0’ achter zijn naam staan.

Op de lokale website Beweeg Me poseert De Bekker met een 'talking stick' en zegt hij: “Probeer eerst een ander te begrijpen voor je zelf begrepen wilt worden. Ik doe mijn best om te luisteren. Ik heb dat wel moeten leren en heb dat gedaan op de cursus Seven habits of highly effective people."





9. R.B. Driessen

Over dit kandidaat-fractielid uit Tilburg is niets te vinden.

15. Hans Smolders

Hij staat als lijstduwer op de lijst, maar de kans dat Hans Smolders met voorkeurstemmen toch verkozen wordt, is groot. Smolders is de bekendste naam op de kandidatenlijst. Tilburgers kennen hem onder meer als de man die het 'Boeketje' redde. Smolders is de enige kandidaat die regelmatig interviews geeft. In de verkiezingsnacht zei hij tegen Omroep Brabant dat de winst hem niet verbaasde: "Mensen waren net zo enthousiast over Forum voor Democratie als in 2002 over de LPF. Het deed me daaraan denken."

