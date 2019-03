Eindhoven de snelste! De lichtstad heeft het snelste mobiele netwerk van Nederland

Mobiel internetten gaat het snelst in Eindhoven. (Foto: Pixabay)

Dit bedrijf meet via een app de kwaliteit en snelheid van videostreaming via 3G- en 4G-netwerken. Het resultaat wordt berekend op een schaal van nul tot honderd punten, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals videoresolutie en laadtijd.

Eindhoven noteerde een score van 75,1. Dat is veel beter dan het gemiddelde in Nederland dat op 70.7 ligt. En die 70.7 is al een van de hoogste scores op landenniveau.

Hoe kan dat?

Volgens internetexpert Jan Willem Alphenaar wordt de goede score onder meer veroorzaakt door de hoeveelheid telefoonmasten die in de regio Eindhoven staat. “En zijn er weinig storende elementen. Denk dat bijvoorbeeld aan signalen van andere zendmasten, televisietorens, hoge gebouwen en energiecentrales. In Rotterdam staan ook veel telefoonmasten, maar is er ook meer storing.”

Wereldwijd hebben ongeveer 100 miljoen mensen de app van OpenSignal op hun telefoon geïnstalleerd, vertelt Alphenaar. “Als je video kijkt wordt op de achtergrond continu de snelheid gemeten. Het gaat dus niet om een steekproef, maar om onderbouwde data. Het gaat wereldwijd om 3 miljard metingen per dag.”