Met een biologisch gekweekte vis wint Fijnaartse leerling-kok Franse kookwedstrijd

"Het is heel tof, nog steeds niet te bevatten af en toe." Terence won de eerste prijs onder Noord- en West-Europese scholen op het Concours Olivier Roellinger. Die wedstrijd is voor de negende keer gehouden. Alleen mocht deze editie, naast Frankrijk, ook de rest van Europa meedoen.

Wedstrijdreglement

Er zat een verplichte eis aan de wedstrijd. De leerling-koks moesten namelijk werken met een verantwoorde vis. "Biologisch gekweekt of verantwoord gevangen. Ik heb gekozen voor een vis uit Zeeland." Daarmee moest hij twee gerechten maken.

Ook al schreef de 24-jarige kok de wedstrijd op zijn naam, het verliep niet allemaal even vlekkeloos. "Dat blijf je altijd houden in een wedstrijd. Plus het feit dat je in een totaal vreemde keuken staat. Ik had een heel klein werkbankje en dan is het echt behelpen. Dan ben je eigenlijk meer aan het zoeken dan dat je aan het koken bent."

En het moeilijkste onderdeel volgens de student? "Dat was de presentatie die ik in het Engels moest doen."

Vreugde dans

Terence kreeg veel reacties. "Mijn telefoon is echt ontploft woensdagavond. Ik kreeg ook een heleboel felicitaties van leraren van de Rooi Pannen in Breda." Ook vader Henk van Lenten, eigenaar van een horecazaak in Fijnaart, kan zijn geluk niet op met de behaalde eerste prijs: "We zijn heel erg trots. We wisten niet wat we meemaakten. Mijn vrouw en ik hebben een vreugdedansje gedaan."

Terence zijn droom is om het zo ver mogelijk te schoppen. Over tien jaar hoopt hij zijn eigen zaak te runnen of als chef-kok te werken. "Ik laat het gewoon op me afkomen en dan gaan we zien waar het uiteindelijk eindigt."