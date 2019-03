Dochter (12) treedt in voetsporen van Anky van Grunsven, maar vindt dressuur maar saai

"Springen vind ik veel spannender dan dressuur", legt Ava Eden uit. "Met pony's kun je qua dressuur niet veel doen. Dan blijf je dezelfde trucjes doen. Bij springen verandert het parcours telkens. Zo'n proef kun je niet van tevoren leren."

'Best fanatiek aan het worden'

Anky van Grunsven - zelf een vermaard dressuuramazone - snapt wel dat Ava Eden dressuur maar saai vindt. "Als je jong bent, is springen natuurlijk spectaculairder. Toen ik jong was, sprong ik trouwens ook. Ik ben ook pas later serieus verder gegaan met dressuur. Maar iedereen moet doen wat 'ie het leukst vindt."

Ana Eden kreeg haar liefde voor paardensport - net als haar broer Yannick Janssen - met de paplepel ingegoten. "We hebben geprobeerd onze kinderen op een leuke manier te laten pony rijden, zodat ze weten wat er bij ons op het bedrijf gebeurt", let Anky uit. "We hebben de stal aan huis, de paarden zijn er, dus het is fijn als ze er iets mee hebben. Ze zijn allebei best fanatiek aan het worden. Ze vinden het superleuk om te doen. Maar met springen, allebei."

Vieren

De Nederlandse titel die Ava Eden zaterdag veroverde, is haar eerste. "Maar ze was al Brabants kampioen met dezelfde pony", vertelt Anky.

De titel van Ava Eden wordt zondag uiteraard gevierd. "Mijn vriendin komt langs en de mensen van de stal hebben de stal van Pino mooi versierd", vertelt de talentvolle dochter van Anky en Sjef. "En ook de poort is mooi versierd."