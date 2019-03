Trein in botsing met auto op spoorwegovergang in Breda

Van de auto is niks meer over. (Foto: Perry Roovers/SQ Vision)

BREDA -

Een trein is zondagmiddag op een auto gebotst op de spoorwegovergang bij de Steenakkerstraat in Breda. In de auto zaten een 33- jarige vrouw en haar dochtertje van drie jaar oud. Hun auto viel stil op de overgang, maar zij konden zich op tijd in veiligheid brengen.