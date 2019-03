Geen geraniums voor Willem II-coach Adrie Koster: 'Ik heb er nog veel plezier in'

Achter de geraniums zitten is er voor Koster namelijk nog niet bij. “Zeker niet”, zei hij zondag bij Sportlunch op Omroep Brabant. “Ik voel me nog fit genoeg om met zo’n groep aan de slag te gaan en heb er nog veel plezier in om die gasten beter te maken en wedstrijden te winnen. Onderdeel zijn van het proces maakt het mooi om te doen.”

Solpuzzel

Koster benadrukt dat het succes niet komt aanwaaien. Zo moest er in de winterstop het onvermijdelijke vertrek van clubtopschutter Fran Sol opgevangen worden. De oplossing werd onder meer gevonden in het huren van de Zweed Alexander Isak.

“Een enorm talent”, aldus Koster. “Toen Sol vertrok, hebben we hem live in actie gezien en gezegd: ‘Als je die kunt krijgen, zou het echt een aanwinst zijn.’ Ook de Griekse jongens doen het goed. We zijn in de breedte sterker geworden. We kloppen onszelf niet op de borst, maar we hebben de juiste mensen aangetrokken, ja. Het pakt goed uit.”

Bekertoetje

Mild gezegd, want het toetje in de Kuip is in dit prima seizoen de absolute slagroom op de Tilburgse taart. “De competitie heeft nu voorrang, maar je leeft er wel naar toe”, bekent Koster. De Tricolores konden onlangs al even snuffelen aan het Rotterdamse decor voor de bekerfinale met een zege op Feyenoord. Dat schept hoop. “Als je normaal gesproken tien keer tegen Ajax speelt, zal je misschien zeven à acht keer verliezen en er een gelijkspelletje uit slepen, maar het blijft voetbal en daarin is álles mogelijk. Dat hebben we de laatste wedstrijden wel bewezen.”

“Nee, dit is niet automatisch het mooiste seizoen uit mijn carrière”, vervolgt de oefenmeester. “Er zijn meerdere mooie jaren geweest, maar ook mindere. Het komt je niet aanwaaien; je moet er keihard voor werken en er het beste maken. Inderdaad: pluk de dag.”