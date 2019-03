Vallen en opstaan: gehavende Mathieu van der Poel wint GP Denain

Mathieu van der Poel heeft zondag opnieuw veel indruk gemaakt. Slechts vier dagen na zijn zware valpartij in de sprint van Nokere Koerse reed hij namelijk op indrukwekkende wijze naar de zege in de GP Denain.

Van der Poel benutte een kasseistrook op zo'n 10 kilometer voor de streep om weg te rijden bij twee medevluchters. Voor de 24-jarige Van der Poel was het zijn tweede zege van dit wegseizoen. Kort nadat hij de wereldtitel veldrijden had veroverd, debuteerde hij op de weg met een ritzege in de Ronde van Antalya.

LEES OOK: Mathieu van der Poel niet zwaar geblesseerd na valpartij, mogelijk zondag weer op de fiets

"Ik wist dat ik het niet op een groepssprint moest laten aankomen en wilde op de laatste kasseistrook alleen wegrijden. Dat lukte, maar het werden toen nog wel negen loodzware kilometers'', vertelde de winnaar, die de naweeën van de val in Nokere nog wel had gevoeld. "Het doet zeer, ja. Zeker op het eind, toen ik tegen een vol sprintend peloton voorop moest blijven. Ik heb niet omgekeken."

Zijn optreden op de kasseien maakte indruk, maar Van der Poel zal dit jaar Parijs-Roubaix nog niet rijden. ,,De kasseien liggen me, maar die wedstrijd is iets voor later.'' Volgende week volgt een optreden in Gent-Wevelgem, zijn eerste hoofddoel van dit voorjaar.