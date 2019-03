Willy en René blikken terug op Oranje: ‘Hebzucht en nonchalance deden NL de das om'

Een onverdiend verlies, zo noemen voetbalbroers Willy en René van de kerkhof de uitkomst van de wedstrijd Nederland – Duitsland. Zondag verloor Oranje van buurland Duitsland met 2-3. In de slotminuut wisten de Duitsers de winst veilig te stellen. “Oranje was in die laatste minuten te hebzuchtig.”

Oranje ging in de EK-kwalificatiewedstrijd met een achterstand van 0-2 de rust in, maar wist zich na rust al snel te herpakken. Na twintig minuten kwam het op gelijke stand met Die Mannschaft. En gelijkspel bleef het tot in de laatste minuut van de wedstrijd.

Kater

‘En toen gebeurde het hè”, zegt Willy van de Kerkhof. “Toen ging er toch nog eentje van Duitsland in. Zonde.” De oud-voetballer heeft wel een verklaring voor dit laatste en beslissende doelpunt van de Duitsers: “De laatste vijf minuten van de wedstrijd speelde Oranje te nonchalant.”

“En daar profiteerden de Duitsers van”, gaat hij verder. “Het had een mooi voetbalweekend moeten worden, maar helaas liep het uit op een kater. En dat terwijl Oranje goed speelde in die tweede helft.”

Oranje met toekomst

René is het met zijn broer Willy eens. “De Duitsers speelden de eerste helft gewoon heel goed. Maar Nederland speelde de tweede helft heel goed. Oranje maakte twee knappe doelpunten, maar daarna werd het hebzuchtig. Oncontroleerbaar ook. En dan verlies je dus. Heel erg jammer.”

Ondanks het verlies van Duitsland zien de broers het zonnig in voor Oranje. “Laten we niet vergeten dat er heel veel in deze ploeg zit’, aldus Willy. “Ik heb er vertrouwen in dat we nog hoge ogen gaan gooien met dit elftal.” René: Na de rust was Oranje oppermachtig. Het was een onverdiende nederlaag tegen Duitsland, maar we zagen ook een oranje met toekomst.”