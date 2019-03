Ineens zijn er meer drugsdumpingen in Brabant, wat is er aan de hand?

Het lijkt erop dat Brabant weer te maken heeft met een golf aan drugsdumpingen. Binnen ongeveer een week is er op zeker zeven plaatsen in de provincie chemisch afval ontdekt. Het lijkt op de golf die we een jaar geleden ook al hadden. En het roept opnieuw vragen op.

Half april 2018 was er ook opeens een toename. Er was toen ook bij de politie discussie over wat er aan de hand was.

Kwam het door de aantocht van het festivalseizoen op het noordelijk halfrond? Neemt de vraag naar pillen altijd toe in het voorjaar? Niemand die een antwoord had. Ja, de criminele makers, maar die mengen zich meestal niet in de discussie.

Piek

De reeks die de afgelopen dagen zichtbaar was, begon in het westen van de provincie. Een overzicht:

Bergen op Zoom, 16 maart, Huijbergsebaan, 20 tot 30 vaten

Elsendorp, 17 maart, Elsendorpseweg, 25 drugsvaten bij leegstaand huis

Bergen op Zoom, 20 maart, Bergsebaan, ruim 40 vaten

Nuenen, 24 maart, Soeterbeek. Een duizend litervat.

Gemonde, 24 maart, Nachtegaalstraat, tiental vaten

Boekel, 25 maart, Mutshoek, op erf boerderij champignonkwekerij van boerin Michelle, reeks vaten en kannen

Eindhoven, Eindhovenseweg, drie duizend litervaten en een vloeistofspoor op de weg

Ter vergelijking: in de voorbij week waren er evenveel meldingen van dumpingen als in de eerste tien weken van het jaar. Het moet gezegd worden: daar zaten wél een paar forse tussen. Kruisland (veertig vaten en een duizend litervat) en Oudenbosch (vijftig vaten) maar dan nog. Het is interessant om te zien wat er de komende dagen nog gebeurt.

Negen drugslabs maar niet bij 'ons'

Opvallend is ook dat er dit jaar in Brabant nog maar één serieus drugslab is gevonden, in Roosendaal.

Buiten Brabant wemelde het al van de labs: zeker negen labs vond de politie. Of dat iets aangeeft is nog moeilijk te zeggen. Voor de politie in Oost-Braban is het in ieder geval volop reden om zaterdag met een campagne te beginnen.

Maar dit weekend bleek uit de officiële politiecijfers dat drugslabs in andere provincies opduiken. Vooral in het oosten van het land schieten de drugsfabriekjes als paddenstoelen uit de grond.

Qua drugsafval waren er in 2018 meer meldingen in Brabant.

Lees ook: Brabant blijft koploper in pillen en speed, maar politie vindt minder labs en voorraden