Niet één maar vijf nieuwe hoofdsponsors voor PSV: 'Eendracht maakt macht'

Het gaat om een deal voor onbepaalde tijd. "Er zullen bedrijven bij komen en misschien bedrijven af gaan", zei commercieel directeur Frans Janssen van PSV. Hij wilde niet zeggen hoeveel geld de club jaarlijks ontvangt.

'Substantieel meer'

Janssen onthulde wel dat het 'substantieel meer' is dan de huidige hoofdsponsor Energiedirect.nl, die jaarlijks 6 miljoen euro betaalt. De vijf bedrijven die de nieuwe sponsordeal dragen, leggen volgens Janssen allemaal evenveel geld in. ''Eendracht maakt macht, we versterken elkaar en helpen elkaar in moeilijke tijden.''

Energiedirect.nl liet PSV vorig jaar al weten dat het in de zomer van 2019 stopt als belangrijkste geldschieter. De naam van het bedrijf verhuist na dit seizoen, voor een lager sponsorbedrag, naar de achterkant van het PSV-shirt.

'Primeur'

Algemeen directeur van PSV Toon Gerbrands legde tijdens een persconferentie maandagmiddag uit hoe de deal tot stand is gekomen. "Wij hebben het op een andere manier benaderd dan normaal. Dit is een primeur in de historie van de topsport. We creëren een nieuw ecosysteem en de manier waarop, is kenmerkend voor de onderlinge verbondenheid en samenwerking in deze regio."

Frans Janssen, commercieel directeur PSV, is ontzettend trots: ''We hebben aan Stichting Brainport laten weten dat er een kans ontstond om een traditioneel sponsorconcept om te buigen naar een innovatieve samenwerking waarvan veel meer partijen kunnen profiteren. Onder de vlag van Brainport Eindhoven creëren we tastbare meerwaarde voor de bedrijven, hun werknemers en eenieder in de regio.”

'Logische en slimme stap'

John Jorritsma, voorzitter Stichting Brainport en burgemeester Eindhoven, is blij met de deal: ''Deze samenwerking maakt ons trots! Samenwerken met PSV is een logische en slimme stap. Samen zorgen we er voor dat de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven verder wordt versterkt, in het voordeel van iedereen.''

De stichting Brainport en de gemeenten die daar deel van uitmaken, investeren zelf geen geld in de samenwerking met PSV. ''In Brainport Eindhoven werkt het bedrijfsleven uit de hele regio nauw samen met kennisinstellingen en de overheid. Die samenwerking brengt banen en welvaart voor iedereen in de regio.''

'Internationaal sterker'

Namens de partners vertelt Henk Valk, CEO Philips Benelux, over de samenwerking: ''Alle bedrijven in de regio bouwen mee aan het merk Brainport Eindhoven als innovatieve top-technologieregio van wereldformaat. We delen daarbij één grote uitdaging: het aantrekken en behouden van talent. Daarnaast willen we investeren in het vestigingsklimaat en de gezondheid van medewerkers en inwoners, zodat we de nationale en internationale aantrekkingskracht van de regio kunnen versterken. Door onze krachten te bundelen staan we internationaal sterker.''

De persconferentie van PSV.

Valk constateert dat PSV meer is dan voetbal. "PSV verbindt", vervolgt hij. "De club zit in de harten van heel veel mensen in de regio, in Nederland en over de hele wereld. Philips, ASML, High Tech Campus Eindhoven, Jumbo Supermarkten en VDL Groep floreren en behoren inmiddels tot de top in hun vakgebied. We halen onze inspiratie uit een gezamenlijk verleden en samen maken we de toekomst. Door middel van deze innovatieve samenwerking kunnen we dat aan een nog breder publiek laten zien."