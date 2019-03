Enorme deuren Volkeraksluis terug op hun plaats gehesen, 'dit is een technisch hoogstandje'

Deze scharnieren, ofwel taatsen, zitten zo'n zeven meter diep onder water. Volgens projectmanager Karen Flore van Rijkswaterstaat is de opknapbeurt dan ook een 'technisch hoogstandje' dat één keer in de vijftien jaar moet gebeuren.

Precisiewerk

De technici die de afgelopen twee weken het onderhoud uitvoerden, hielden droge voeten omdat ze in een waterdichte stalen kuip werkten die tijdelijk tegen de kademuur stond. Het las- en slijpwerk is volgens Rijkswaterstaat een precisiewerkje. Het is ook niet zonder risico. Vandaar dat er voortdurend een reddingsploeg aanwezig was.

Belangrijke vaarroute

De Volkeraksluizen vormen het grootste binnenvaartsluizencomplex van Europa. Jaarlijks passeren er 150.000 vrachtschepen."Het is de watersnelweg tussen Rotterdam en Antwerpen dus die willen we zo kort mogelijk stremmen", aldus projectmanager Flore.

Na het hijswerk en plaatsen van de deuren worden de sluizen de rest van de week nog getest. Komend weekend wordt de sluis weer in gebruik genomen.