Friese Elfstedentocht heeft een klein Brabants broertje

Zeven jaar geleden begon het stel met hun hobby. "Ik vond de miniatuurdorpen tijdens de kerstshows van tuincentra altijd erg mooi en toen kreeg ik zo'n setje van mijn kinderen", vertelt Peter. Het Elfstedentocht-thema komt echter van zijn partner Ans. "Mijn ex-man en ik vaarden altijd, ook in Friesland, en dat vond ik zo prachtig."

Volgens de route

Het miniatuurdorp is niet zomaar een verzameling van Friese gebouwen. "Het is echt volgens de route van de Elfstedentocht. Het enige wat we nu niet hebben, is de lus naar Dokkum", vertelt Peter. Stiekem vindt hij dat wel jammer, maar dan zou de muur naar de keuken eruit moeten.

Inmiddels staan er ruim tachtig gebouwen en een haast ontelbaar aantal poppetjes. "We hebben het geluk dat merken als Dickensville en Nuville zoveel Friese gebouwen in hun collectie hebben", zegt Ans. "We maken ook heel veel zelf. Op de bomen na, maken we het landschap zelf met heel veel mos, steentjes en piepschuim."

Dure hobby

Het stel schat dat ze rond de tienduizend euro heeft uitgegeven aan hun hobby. "Het is zo leuk en rustgevend ook. Het is echt een passie en dan heb je het geld er voor over", zegt Ans. "Je moet je voorstellen dat de gebouwen tussen de vijftig en tweehonderd euro kosten."

Peter tilt het kleed op laat de wirwar aan kabeltjes zien onder de veertien vierkante meter miniatuurdorp. "Ik denk dat er alleen al duizend euro aan stroomvoorziening ligt. Sommige dingen werken op 3 volt en andere op 12 volt. Volgend jaar ga ik het zo bouwen dat ik de molens, straat- en huisverlichting apart van elkaar kan aanzetten."

Exposeren

Ans zou maar wat graag haar mini Elfstedentocht met andere mensen willen delen. "We willen het graag exposeren maar wel op een mooie en veilige plek. Het is allemaal erg fragiel spul en ik moet nu al vaak dingen lijmen." Ze hoopt stiekem dat ze ooit in Friesland mag exposeren.

Peter ziet dat ook wel zitten. "We zijn wel een paar dagen bezig, maar als we in een hotelletje mogen zitten tijdens de bouw, lijkt ons dat wel wat." Hij maakt zich alleen een beetje zorgen over het transport van alle miniaturen.

Uitbreiden

In de serre is volgens Peter geen plek meer voor verdere uitbreiding. "Misschien kunnen we het appartement van Ans wel gebruiken. Ze kan dan tijdens de bouw en als de mini-Elfstedentocht er staat hier slapen."

Zijn partner staat er niet eens negatief tegenover. "We hebben nog zoveel ideeën en ook nog wel wat extra gebouwen liggen waar nu geen plek voor is." De twee zijn dan ook nog lang niet uitgespaard en geknutseld, maar aan het eind van de week wordt hun kunstwerk weer opgeruimd zegt Ans. "Met Pasen komen al onze kinderen en kleinkinderen langs. Dan willen we in de serre brunchen."