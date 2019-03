Coco is 102, eigenwijs en slobbert met drie kiezen maar is 'het leukste oude paard van Nederland'

Coco is de steun en toeverlaat van Isabella. "Ze heeft meerdere keren mijn leven gered, vooral op mentaal gebied", zegt Isabella. "Ik kan altijd bij haar terecht." De afgelopen jaren waren moeilijk voor Isabella. Er is meerdere keren kanker bij haar geconstateerd. Maar Coco sleepte haar door alle moeilijke momenten heen. Inmiddels is Coco 35 jaar oud, omgerekend is dat 102 in mensenjaren.

'Liefde op het eerste gezicht'

Isabella zag Coco 27 jaar geleden voor het eerst. De merrie dreigde zelfs even geslacht te worden, maar werd net op tijd gekocht. Isabella sloeg aan het sparen om Coco te kunnen overkopen. Na anderhalf jaar was het zover.

Waarom Coco? "Ik had de film Dances with Wolves gezien. Coco leek heel erg op Cisco, het paard van Kevin Costner." Maar Coco was ook lekker eigenwijs en geen makkelijke. Dat sprak Isabella wel aan.

'Speciale ring'

Toen Coco 22 werd, kon er niet meer gereden worden en ging ze met pensioen. Sindsdien komt Isabella elke dag langs bij het pension in Best waar Coco is ondergebracht. De vriend van Isabella moet zijn liefde delen met 'ons kind met vier benen dat op kamers woont'.

Isabella is zo dol op Coco dat ze zelfs een speciale ring heeft laten maken met de haren van Coco erin verwerkt. "Veel mensen doen dat als hun paard is overleden, maar ik vond het mooi om nu alvast te doen."

'Mooi gehad samen'

Coco dartelt nog vrolijk rond in de wei en ziet er erg goed uit. Ze heeft alleen nog maar wel drie kiezen en moet bijgevoerd worden met slobber. "Ik heb echt geluk gehad met haar. Er moest wel eens een dierenarts komen, maar dan bleek er toch weer niets aan de hand."

Isabella beseft wel dat de onvermijdelijke dag zal komen dat Coco er niet meer is. "Ik moet er niet aan denken", zegt ze, terwijl de tranen opwellen. "Maar dan weet ik wel dat ik heel erg mijn best heb gedaan voor haar en dat we het mooi hebben gehad samen."

Stemmen

Isabella hoopt genoeg stemmen binnen te halen om de wedstrijd te winnen. "Het paard dat nu op nummer 1 staat heeft meer dan 700 stemmen, wij staan op ruim 80, dus we hebben nog even te gaan", lacht Isabella. De uitslag is op 9 mei.