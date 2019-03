Chauffeur belt en veroorzaakt dodelijk ongeluk: werkstraf, cel en rijontzegging geëist

“Verschrikkelijk wat er voor de nabestaanden is gebeurd en ik zal er alles aan doen om te zorgen dat het niet meer voorvalt.” Een 53-jarige inwoner van Erp toonde maandagmiddag oprecht spijt voor de rechtbank in Den Bosch.

De man zou vorig jaar juli in Uden een dodelijk verkeersongeluk hebben veroorzaakt. Het slachtoffer was een man van 84. De verdachte werd onder meer aangerekend dat hij zat te bellen, terwijl hij achter het stuur zat. Ook zouden de spiegels van zijn wagen niet goed afgesteld hebben gestaan.

LEES OOK:Fietser (84) overleden na ongeval op rotonde Uden

'Ernstige schuld'

De officier van justitie sprak van ernstige schuld en eiste een werkstraf van 240 uur en drie maanden cel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook zou hij twee jaar zijn rijbewijs moeten inleveren, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.



De verdachte kon zich niet vinden in de argumentatie van justitie. Volgens hem stonden de spiegels wel degelijk goed afgesteld, omdat hij wat voorovergebogen achter het stuur zit. Verder kon hij niet uitleggen waarom hij het slachtoffer over het hoofd had gezien.

Op het eind van de zitting las hij emotioneel een verklaring voor waarin hij het ongeluk betreurde. Eerder had de rechtbank, bij absentie van nabestaanden, een slachtofferverklaring voorgelezen.