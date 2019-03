Vliegarts klokkenluider Van Wulfen erkent fout, maar 'van fraude is geen sprake'

De zaak van Van Wulfen speelt op dit moment precies tien jaar. In 2009 kaartte de voormalig luchtmachtpiloot grote veiligheidsrisico's aan op Vliegbasis Eindhoven, waar hij toen werkzaam was. Sindsdien wordt hij naar eigen zeggen tegengewerkt door Defensie.

'Ik ben gebrandmerkt'

Een van de belangrijkste punten uit het langslepende conflict: het medisch dossier van Van Wulfen. Daarin stond, zo ontdekte Van Wulfen naar eigen zeggen in 2011, dat hij zich in 2009 meldde bij de bedrijfsarts van Defensie omdat hij psychische problemen zou hebben.

Onzin, volgens Van Wulfen: "Ik was toen op vakantie in Zuid-Afrika, het is gewoon een manier om me buiten te werken." Van Wulfen denkt dat de vervalste gegevens zijn misbruikt om hem te ontslaan en te beschadigen. "Ik was niet ziek maar ik ben gebrandmerkt", zei hij maandag.

Schijnwereld

Volgens de voormalige vliegarts is er nooit sprake geweest van een 'vals consult'. Hij zegt dat het slechts een aantekening in het dossier betrof, die in het systeem als 'consult' was weggeschreven. De arts maakte de aantekening nadat de toenmalig squadroncommandant had gezegd zich zorgen te maken over de geestelijke gezondheid van Van Wulfen. "Hij zei dat Van Wulfen in een schijnwereld leefde." Dat is vervolgens in het dossier terechtgekomen en leidde tot een vliegverbod voor de klokkenluider.

Volgens de arts is zo'n opmerking, anders dan Van Wulfen beweert, helemaal geen belemmering bij toekomstige sollicitaties: "Medische dossiers worden bij een sollicitatie niet overlegd" aldus zijn advocate. "Uiteindelijk staat er in het dossier ook geen belemmering om te vliegen en in 2015 is de aantekening zelfs uit het dossier gehaald."

Van Wulfen is het hier niet mee eens: "Aanvankelijk wist ik niet dat de opmerking in mijn dossier stond. Wat zou er gebeurd zijn als ik bij KLM had gesolliciteerd en ze hadden dit gelezen?" Volgens de arts is de opmerking 'waarschijnlijk' wel met Van Wulfen besproken en was hij dus op de hoogte. "Het melden van zo'n aantekening is niet nodig, maar waarschijnlijk is het destijds wel ter sprake gekomen", aldus zijn advocate.

Onzorgvuldig

De voormalig vliegarts gaf tijdens de zitting wel toe 'onzorgvuldig' gehandeld te hebben, door de aantekening later niet in het systeem aan te passen waardoor het niet meer als 'consult' te lezen was. Ook zijn er bepaalde codes gebruikt die een psychische aandoening aanduiden en deze zijn later niet verwijderd. "Misschien onzorgvuldig, maar dat is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar", aldus zijn advocate maandag.

Het college kon het onderzoek op de zitting niet afronden, omdat er nog een door Van Wulfen aangedragen getuige gehoord moet worden. Dat is de toenmalige squadroncommandant Edwin Swenger. Deze wordt op een later moment aan de tand gevoeld.

Mixed feeling

Van Wulfen liet na afloop aan Omroep Brabant weten een 'mixed feeling' over de zitting te hebben. "Er zijn nog veel vragen niet beantwoord." Over de verklaring van zijn getuige Verbeek, de huidige commandant, oordeelt hij hard: "Wat hij zojuist onder ede verklaard heeft, is eenvoudigweg niet de waarheid. Zo simpel is het." Verbeek meldde niets te weten en nooit met de bedrijfsarts gesproken te hebben over Van Wulfen.

Van Wulfen kijkt 'met heel veel interesse' uit naar de volgende zitting van het college.